Két év múlva érkezhet az újabb brüsszeli csapás: drágának ígérkezik!

Az ETS1-et, vagyis a régi rendszert az EU még 2005-ben vezette be elsősorban az erőművekre, acélgyárakra, cementgyárakra és a légi közlekedésre, valamint 2024-től a tengeri hajózásra is.
Az elmúlt két évtizedben az ETS1 alá tartozó szektorok kibocsátása csaknem 50 százalékkal csökkent. Az acél-, cement- és vegyiparban tevékenykedő európai vállalatok rákényszerültek az energiahatékonysági beruházásokra, hogy kevesebb kvótát kelljen vásárolniuk.
A rendszer 2005-ös bevezetésekor a kvótaárak viszonylag alacsonyak voltak: tonnánként 5–10 eurót kellett fizetniük. Ugyanakkor a 2020-as évek közepére ez az összeg jelentősen megemelkedett: vannak olyan európai cégek, amelyek tonnánként 80–100 eurót fizetnek.
Orbán Viktor úgy véli: ez a rendszer már most is csaknem 20 százalékkal drágítja az energiát Európában, így rontja a kontinens versenyképességét.
Brüsszeli sarc: az európai családokat is megsarcolnák