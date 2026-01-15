Két év múlva érkezhet az újabb brüsszeli csapás: drágának ígérkezik!

Az európai uniós zöld politika eddig jelenősen drágította az energiaárakat, de úgy tűnik, van még néhány ötlet a brüsszeli vezetés tarsolyában. Most megmutatjuk, milyen brüsszeli sarcra utalt Orbán Viktor.

Brüsszeli sarc: a magyar kormány szerint a gáz ára akár 27 százalékkal is emelkedhet, ha a teljes kvótaköltséget áthárítanák a lakosságra

„Magyarország számára a mostani korszakban biztosítani kell az olcsó energiaellátást, és meg kell őrizni az ellátási láncokat és azokat bővíteni kell. Kitermelőként és tulajdonosként is meg kellett jelennie a magyar energetikai cégeknek világszerte” – mondta január elején tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján a magyar kormányfő. Orbán Viktor álláspontja szerint Brüsszel energetikai tervei veszélyesek Magyarország számára, ezért a kormány jogi úton is fellép a szabályozásokkal szemben.