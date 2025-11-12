Drágul az üzemanyag: mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni az autósoknak

Futótűzként terjed az álhír Orbán Viktorról: már a BBC is beállt a sorba
Pedig korábban Szijjártó Péter világosan elmagyarázta a helyzetet.
Csütörtöktől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedni fog.
Emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon.
Csütörtöktől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 5 forinttal nő
– közölte a holtankoljak.hu.
A piaci folyamatok függvényében az árak a hét második felében tovább emelkedhetnek, így a mostani drágulásnak még nem biztos, hogy vége.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
