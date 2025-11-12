Drágul az üzemanyag: mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni az autósoknak

Hoppá: mégsem Magyar Péter állhat a forinterősödés mögött, mutatjuk, ki lehet az valójában

A forint szárnyalása mögött már a jövő évi kormányváltás reménye körvonalazódik a piac részéről, legalábbis a K&H Bank elemzője szerint. A Mandinernek nyilatkozó közgazdász szerint ugyanakkor jóval inkább szól a forinterősödést okozó bizalom Varga Mihálynak, sem mint Magyar Péternek.