11. 12.
szerda
benzin ár gázolaj forint üzemanyagár

Drágul az üzemanyag: mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni az autósoknak

2025. november 12. 11:30

Csütörtöktől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedni fog.

2025. november 12. 11:30
Emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon.

Csütörtöktől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 5 forinttal nő

– közölte a holtankoljak.hu.

A piaci folyamatok függvényében az árak a hét második felében tovább emelkedhetnek, így a mostani drágulásnak még nem biztos, hogy vége.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

astra04
2025. november 12. 13:14
Azért az vicces, hogy picit többért itt Angliában 99 oktános prémium benzint tankolok (1.55-ért), és itt nem mennek naponta feljebb az árak...
blackorion
2025. november 12. 12:16
Fasszopó Bokros csomag tehet erről is!
stormy
2025. november 12. 11:41
"A piaci folyamatok függvényében" a büdöslófaszt. 210ft 1 liter az usában.
red-bullshit
2025. november 12. 11:39
2 Forintért olyan mélyen kell a zsebükbe nyúlni, hogy nem is fognak találni. Már csak az a kérdés, meddig nyúl a nyúl?
