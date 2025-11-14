Közeleg a Black Friday, de idén sok kereskedő már Black Novembert hirdetett

Magyarországon 2014 óra hagyomány a Black Friday, azaz a Fekete Péntek a kereskedelemben. Az Egyesült Államokból indult kezdeményezés minden évben a hónap negyedik péntekje, amikor az üzletek óriási akciókkal, árcsökkentéssel és más kedvezményekkel várják a vásárlókat.

Az idén november 28-ára eső Black Friday ma már hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelenti, vagyis a kereskedelemben a legfontosabb időszak nyitánya, amikor az emberek a legtöbb pénzt költik el az üzletekben és a webshopokban.

A hatóságok és a fogyasztóvédelmi szervezetek ahogy minden évben, idén is arra figyelmeztetnek, érdemes nagyon körültekintően vásárolni, mert a Black Friday sok kereskedőnek arra ad lehetőséget, hogy a sokszor színlelt akciókkal megtévessze a vásárlókat.

Már az egész november fekete

Az elmúlt évtizedben elterjedt Black Friday mozgalom az elmúlt években egyre jobban kinőtte magát: nem meglepő, hogy a magyar vásárlók idén már egyre több kereskedőnél találkoznak a Black November vagy a Black Weeks (fekete hetek) elnevezés alatt meghirdetett akciókkal.