Elkezdődtek a tárgyalások, jelentősen nőhet 2026-ban a garantált bérminimum

Jobban emelkedik 2026-ban a minimálbér
Hamarosan tárgyalások kezdődnek, mert a tavalyi bérmegállapodásból kimaradt egy fontos részlet.
Elkezdődtek az egyeztetések a kötelező legkisebb keresetek jövő évi emeléséről. A minimálbér és a garantált bérminimum is két számjegyű mértékben nőhet 2026-ban – értesült a Mandiner. Felmerült emellett a szocho további csökkentése és a külföldi munkavállalókra vonatkozó korlátozások bevezetése is.
Jelentőse, akár 10 százalékot is elérő mértékben nőhet jövőre a mintegy egymillió munkavállalót érintő garantált bérminimum – tudta meg a Mandiner. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának hétfői ülésén a szakszervezetek, a munkáltatók és a kormány egyetértettek abban, hogy a kötelező legkisebb bérek 2026-os emelésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum közötti különbség ne csökkenjen, ugyanakkor az sem elhanyagolható szempont, hogy az idei gazdasági növekedés jelentősen, akár 2 százalékponttal is elmaradhat a tervezettől.
Ebben a helyzetben – információink szerint – a kormány, a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek is azt az irányt jelölték ki a további egyeztetések megalapozását célzó hétfői tárgyaláson, amely egy olyan megállapodás előkészületének tekinthető, ami érdemi reálbér-emelkedést vetít előre, ugyanakkor nem sodorja veszélybe a vállalkozások működését, így nem veszélyezteti a munkahelyeket sem.
A 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás szerint jövőre 13 százalékkal kellene emelkednie a minimálbérnek, bruttó 328 600 forintra. A garantált bérminimum 2026-os emelését ugyanakkor nem tartalmazza a megállapodás. Az egyezség tartalmaz viszont egy olyan pontot is, hogy amennyiben a tervezett makrogazdasági pálya jelentősen eltér a várakozásoktól, akkor a megállapodást újra megnyitják a felek. Noha a harmadik negyedéves adatokra még várni kell, az már látható, hogy a tervezett GDP-növekedésnél egy jóval szerényebb bővülés lesz az idén, mivel az orosz-ukrán háborúban az amerikai erőfeszítések ellenére továbbra sincs fordulat, Európa ráadásul a jelek szerint nem érdekelt a konfliktus lezárásában. Magyarország helyzetét tovább nehezíti az Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Donalt Trump amerikai elnök között létrejött vámmegállapodás, amely jelentősen tovább rontja az európai gazdaság kilátásait és a kontinens versenyképességét.
Ritkán látszik ennyire élesen, hogyan szakad ketté a politikai értelmezés és a gazdasági valóság.
Ennek ellenére a Mandiner úgy tudja, a Nagy Márton vezette hétfői egyeztetésen a három oldal egyetértett abban, hogy
a két számjegyű minimálbér-emeléstől nem lehet eltérni, nincs ilyen szándék.
Ennek részben az az oka, hogy a hároméves bérmegállapodást megalapozta az az európai uniós irányelv, ami kimondja, hogy a tagállami minimálbéreknek el kell érniük a rendszeres – pótlékok és juttatások nélkül számított – bruttó átlagkereset 50 százalékát. Ezt Magyarország 2027-re tűzte ki célul.
„A szerényebb gazdasági növekedés szerényebb átlagkereset növekedést is jelent, ugyanakkor a bérfelzárkóztatás iránti igény minden félnek érdeke” – hangsúlyozta a Mandiner megkeresésére Perlusz László. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára kérdésünkre világossá tette,
noha jövőre választások lesznek, a Nagy Márton által felvázolt gazdaságpolitika, azaz a tervezett munkahely- és iparvédelmi intézkedések egyáltalán nem rövidlátók.
A VOSZ főtitkára üdvözölte azt a felvetést, hogy a szociális hozzájárulási adó 2026-ban egy százalékponttal 12 százalékra mérséklődhet. Emlékeztetett, a 2017 és 2022 közötti, hatéves bérmegállapodás során a munkáltatói járulék 27-ről 13 százalékra mérséklődött, amely jelentős béremelést tett lehetővé a vállalkozások számára.
Perlusz László a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban óvatosan fogalmazott. Jelezte, a munkáltatóknak a középfokú végzettséghez kötött kötelező legkisebb kereset emelése sokkal nagyobb terhet jelent, mint a minimálbér-emelés kigazdálkodása. A munkaadói oldal alapvetően a bérminimum reálértékének megőrzését tűzte ki célul. Emlékeztetett, a Munkástanácsok Országos Szövetségével közösen korábban a VOSZ azt javasolta, Magyarországon is érdemes lenne bevezetni az ágazati bérminimumok rendszerét, amely azt jelentené, hogy az országos szinten meghatározott garantált bérminimum összegétől az egyes ágazatok felfelé eltérhetnének, amely jobban alkalmazkodna a területek gazdasági teljesítőképességéhez. Példaként említette, hogy a pénzügyi- és biztosítási szektorban a bérminimum összege sokkal magasabb lehetne, mint az ipar egyes területein. Perlusz László ugyanakkor világossá tette,
a következő években folytatódik a jelentős reálbér-emelkedés Magyarországon.
A VOSZ elnöke hozzátette: a következő hónapok egyeztetései során dől majd el, milyen konkrét intézkedésekkel védik meg a felek a magyar vállalkozásokat, kiemelten a mikro- kis- és középvállalkozásokat.
Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke is konstruktívnak nevezte a hétfői egyeztetéseket. Megerősítette, továbbra is megvan a szándék a minimálbérek jelentős emelésére. A garantált bérminimummal kapcsolatban ő is óvatosan fogalmazott, ugyanakkor kiemelte: arra is figyelni kell az őszi tárgyalásokon, hogy a két minimálbér közötti különbség ne csökkenjen tovább. A szakszervezeti vezető emellett arról is beszélt, jelezték a kormánynak, hogy a magyar munkahelyek megvédése érdekében indokolt a harmadik országból érkező munkavállalók felvételének szigorítása is.
Mészáros Melinda hozzátette, a kormányoldal jelezte, hogy figyelembe veszik a szakszervezetek kérését és sem a harmadik országból érkezők létszámának emelése, sem a küldő országok bővítése nem szerepel a tervek között.
Munkavállalói cél maradt az ezer eurós minimálbér elérése, ráadásul a kötelező legkisebb keresetek jelentős emelése nélkül végképp lemaradnánk a nemzetközi bérversenyben
– fogalmazott Palkovics Imre. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke arra figyelmeztetett, jelenleg még nincs akkora eltérés az előrejelzett és a megvalósult makrogazdasági mutatók között, amely kötelezővé tenné a bérmegállapodás átértékelését, ugyanakkor a felek nyitottak a tárgyalásokra, amelyre a bérminimum összegének meghatározása miatt egyébként is szükség van.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter délelőtt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, délután pedig a VKF tagjaival egyeztetett. A tárgyalásokat követően Facebook-bejegyzésében arra mutatott rá, hogy az elhibázott amerikai-európai vámmegállapodás „húsba vágó gazdasági károkat okoz. Nem csak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a hároméves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít.”
Lépnünk kell, pontosabban nekünk kell lépnünk, mert senki sem fogja helyettünk megvédeni a magyar ipart, a magyar munkahelyeket és a béremeléseket!
„A munkaadók és a munkavállalók is látják, hogy az elhibázott vámmegállapodás megnehezíti a minimálbér 2026-os jelentős, kétszámjegyű emelését. A VKF ezért arra tett javaslatot, hogy a szociális hozzájárulási adót a kormány 1 százalékponttal csökkentse – ez nem egyszerű menet, tárgyalni fogunk róla, mert legalább 200 milliárd forintos adókönnyítést jelent” – mutatott rá Nagy Márton.
Az MKIK és a kormány májusban aláírt megállapodása mentén tartottak a felek magas szintű egyeztetést, amelyen a kamara megfogalmazta első, a megállapodáson alapuló javaslatait – közölte a hétfői egyeztetés után a kamara.
Az MKIK célja, hogy hazánk elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját, azt a helyzetet, amikor egy ország nem képes továbblépni a magas jövedelmű országok közé,
miközben azon is dolgozik, hogy a vállalkozói működési környezet biztosítani tudja az ehhez szükséges feltételeket. Az MKIK javaslatai:
Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, ismét cáfolta az Eurostat azt az elterjedt vélekedést, hogy Magyarország lenne az Európai Unió legszegényebb tagállama – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Sebestyén Géza közgazdász. Az uniós statisztikai hivatal térképe azt mutatja, mekkora aránya nem tud fedezni váratlan kiadásokat az egyes régiók lakosságának. A legrosszabb helyzetben a görög Jón-szigetek vannak, ahol a családok kétharmada érintett. Hasonlóan magas, 60 százalék körüli értéket mértek az olasz Calabriában, a francia Guyane-ban és a bolgár Severoiztochen térségben is. Az adatok szerint az EU három legszegényebb országa Görögország, Bulgária és Románia, de Dél-Olaszország számos régiója sem áll jobban. Sebestyén szerint Magyarország több mutatóban nemcsak a legrosszabb helyzetű országokat, de még Franciaországot is megelőzi. Nyugat-Magyarország teljesítménye pedig Ausztriával van egy szinten.
