Kiszivárgott Brüsszel terve: brutális áremelkedéssel néznek szembe a magyarok, megint a szegényeket büntetik

Drasztikus jövedékiadó-emelést helyezett kilátásba az Európai Bizottság drasztikus dohányipari reformja, amely az alternatív dohánytermékeket is érintené, nem csak a hagyományos cigarettát. A most kiszivárgott tervezet látványosan megosztja a tagállamokat: az egységesen növekvő adókat elsősorban Franciaország és Hollandia szorgalmazza, amely már túl van a beavatkozáson. Ugyanakkor több szakértő is amellett érvel, hogy a készülő javaslat figyelmen kívül hagyja a tagállamok gazdasági és társadalmi sajátosságait. Emellett a jelentős áremelkedés a feketepiac térnyerésének kifejezetten kedvez, ami azért is veszélyes, mert az illegális, vagyis az ellenőrizetlen forrásból származó dohánytermékek az egészségre fokozottan káros anyagokat tartalmazhatnak.