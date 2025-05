Váratlan fordulat: már Kijevből mentek neki Von der Leyennek

Az intézkedést még 2022-ben vezették be, szolidaritási alapon, segítve ezzel az ukrán gazdaságot és az ország működését az orosz-ukrán konfliktus kirobbanását követően. Az ATM rendeletnek köszönhetően az Ukrajnából az unióba behozott agrártermékek után nem kell vámot fizetni és átmenetileg a mennyiségi korlátozásokat is feloldotta az EU, néhány termék kivételével.

Óriási károk

Kijevnek rendkívül előnyös volt a megállapodás, hiszen tonnaszám adhatta el az uniós szabályoknak legkevésbé sem megfelelő portékáját, ráadásul jóval olcsóbban, mint azt az EU-n belüli gazdák képesek megtermelni. Ez jelentős áreséssel és példátlan költségnövekedéssel járt, óriási károkat okozva ezzel a többi tagállam gazdálkodóinak. A kereskedelmi könnyítést az EU többször is meghosszabbította, legutóbb tavaly májusban, ám

Brüsszel világossá tette, 2025. június 5-e a végső határidő, tovább nem marad érvényben az átmeneti vám- és kvótamentességet garantáló engedmény.

Ukrajna természetesen rögtön felháborodott és hetek óta kérik – eddig inkább hízelegve –, hogy hosszabbítsák meg a megállapodást, hiszen az ukrán agráriumot a kereskedelmi korlátozások visszaállításával 1,5-3 milliárd eurós veszteség érné és jelentősen visszafogná az exportot, sőt, a teljes ukrán gazdaságot már csak egy hajszál választaná el a totális válságtól.

Persze addig még egészen jó bevételt tudtak termelni. A Mandineren is nemrég szemléztük a legagyobb ukrajnai mezőgazdasági cégek bevételét és profitját. Az ukrán statisztikai oldal adatai szerint 2024-ben az agrárcégek bevétele több mint másfélszerese volt a 2023-as adatoknak. Összesítve mintegy 146,2 milliárd hrivnya árbevételről számoltak be, amely forintban több mint 1200 milliárdnak felel meg. A tíz legnagyobb cég mind profitot termelt az előző évben, összesen megközelítőleg 20 milliárd hrivnyát, azaz 171 milliárd forintot. Mindezt figyelembe véve a háborút, igencsak bámulatosnak tűnik. Persze ehhez hathatós segítséget is kaptak.