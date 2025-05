Milyen béke? Gigaprofitot kaszálnak az ukrán óriáscégek a háború alatt

A birtokszerkezet össze sem hasonlítható az EU-s birtokviszonyokkal. Míg az EU-ban a családi, kis- és közepes gazdaságok határozzák meg a mezőgazdasági termelést, átlagosan 50-1000 hektár közötti egybefüggő földbirtokokkal, addig Ukrajnában több tízezer, vagy akár százezer hektáros nagybirtokrendszer a jellemző.

Az integráltan működő, nagy ukrán agrárüzemek gyakorlatilag a termékpályák egészét lefedik, vagyis egy-egy nemzetközi nagyvállalat tartja kézben az alapanyag-termelést és a feldolgozást is.

Amikor az unió megnyitotta a folyosókat az ukrán élelmiszerek előtt, akkor ezek az agrárbirodalmak nem arra használták a lehetőséget, hogy a világ élelmiszer-ellátása szempontjából nélkülözhetetlen apalanyagok eljussanak az arra rászoruló országokba, így például Afrikába, hanem az EU lett az elsődleges célpiac: olcsó ukrán gabonával tarolják le az európai piacokat.

Röpködnek a milliárdok

Mindezt persze hatalmas profittal, mint ahogy az a friss beszámolókból is látszik. A legnagyobb bevételt a frontvonaltól messze található, Vinnicjai baromficég termelte, amely negyedével növelte az előző évhez képest árbevételét. Nyeresége pedig több mint hatszorosára emelkedett közben, 4 milliárd hrivnyára. Ez már csaknem duplája a háború előtti, 2021-es profitjának. Nem sokkal marad el tőle a birodalomhoz tartozó többi vállalkozás sem, amelyek mind egy vállalkozó, Jurij Kosjuk kezében összpontosulnak. Még a listán tizedik vállalkozás is közel négyszer annyi profitot termelt tavaly, mint 2021-ben. Nekik tehát nagyon is jól megy az üzlet a harcok ellenére is.

Sorra jönnek a külföldi befektetők

Nem panaszkodhatnak az építőipari vállalkozások sem Ukrajnában. Noha szerényebb bevételnövekedést tudnak felmutatni az agrárcégekhez képest, de az összes céget nézve így us 41 százalékos emelkedésről számoltak be. Elsősorban az útépítésben dolgozó cégek kaszáltak óriásit tavaly, ami érthető is, hiszen Oroszország előszeretettel támadja az ukrán infrastruktúrát, amelyet mihamarabb újjá kell építeni. Nyugatról pedig bőven érkezik rá pénz Kijevbe, hogy az építőcégek folyamatosan kaphassák a megrendeléseket és természetesen a milliárdokat is.