EU-ügyi miniszter: Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdákat

Ukrajna uniós csatlakozása óriási veszélyt jelentene, és nem csak a magyar mezőgazdaságra és fogyasztókra, hanem egész Európára is – írta közösségi oldalán Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Ukrajna 41 millió hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik. Az EU mezőgazdasági területe összesen 157 millió hektár.

Csatlakozása esetén az uniós agrártámogatásokból Ukrajna lenne a legnagyobb kedvezményezett.

Ukrajna csatlakozása esetén az európai búzatermés 15 százalékát, a kukoricatermés 49 százalékát, és összességében a gabonatermelés 20 százalékát adná – tette hozzá.

Napraforgóból már most is többet termel Ukrajna, mint az egész EU együttvéve. 2021-ben az ukrán gabonaexportnak még csak egyharmada irányult az EU-ba, míg 2023-ban már több mint a fele. Az EU-ba irányuló cukorexport is 230 százalékkal nőtt 2022 és 2023 között.