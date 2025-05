Már fújják a riadót: ha véget ér a háború, akkor is totális csődben lesz egész Ukrajna

Lassúak a reformok

Az ehhez hasonló forrásokra pedig Ukrajnának óriási szüksége van. A már említett uniós és egyéb segítségek nélkül – mint például a Világbank juttatásai – már most csődöt jelenthetne bizonyos terülteken az ország. Szakértők is rámutattak, hogy jelenleg óriási kockázatok rejtőznek Ukrajna finanszírozásában, ha a bevételi forrásokból csak egy is kiesik, akkor nagy bajban lesznek. Egyre többen sürgetnek kormányzati lépéseket is ennek elkerülésére, például diverzifikálni kellene a bevételi forrásokat, támogatni a kritikus fontosságú iparágakat és megoldani a munkaerő-problémát.

Ahogyan a friss gazdasági számokkal kapcsolatban a a zn.ua portál rámutatott:

a döntésekre lehetőséget adott idő egyre fogy, a kivárás pedig rendkívül drága lehet.

Egy biztos, Ukrajna gazdaságilag a csőd szélén táncol, ennek ellenére az uniós vezetés mindenképp szeretné tagjai között tudni az országot. Ha viszont egy romokban lévő államot ölelnek keblükre, akkor az az egész kontinens gazdaságát magával húzhatja a mélybe.