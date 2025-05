Kiváló magyar elméink vannak, de az ezekből fakadó eredményeket nem mindig tudjuk megfelelően hasznosítani

Bódis László kitért arra is, hogy a kutatói utánpótlás megerősítésében központi szerepet játszó doktori képzés is megújul már idén szeptembertől. Háromszintű doktori rendszert hoznak létre. Az első szint a kutatási kiválósági doktori program lesz. Azon fiatalok számára, akik tudományos kutatással akarnak foglalkozni a már említett Nemzeti Kutatási Kiválósági Program keretében évente 300-350 doktori álláshelyet hoznak létre:

itt a legkiválóbbak vehetnek részt a gondosan kiválogatott, legmagasabb szintű kutatásokban, és ennek keretében minimum bruttó 600 ezer forint lesz a havi jövedelmük.

A második szint a kooperatív doktori képzés, amely során a doktorandusz egyszerre dolgozik – egyetemen, kórházban vagy a piacon – és végzi doktori képzését, és utóbbiért havi nettó 250 ezer forint ösztöndíjat kap, ami jelentős emelés a jelenlegi 140/180 ezer forinthoz képest. Ez azt jelenti, hogy a doktoranduszok teljes havi jövedelme a kooperatív képzésnek köszönhetően meg fogja haladni a havi nettó 400 ezer forintot. Ezek mellett pedig – és ez a harmadik szint – továbbra is elérhető lesz a jelenlegi, hagyományos doktori képzési forma.

Szintén jelentős változás lesz, hogy a négyéves képzési időre járó állami ösztöndíjat az előbb fokozatot szerzők is megkapják. Tehát ha valaki például két vagy három év alatt szerzi meg a PhD fokozatát, akkor is a teljes négy évnyi ösztöndíjat megkapja. Ez mind a örülbelül 7 ezer jelenlegi államilag támogatott doktoranduszt is érinteni fogja. Ezek mellett számos egyszerűsítést is bevezetnek: a jövőben a doktori iskola döntheti el, hogy alkalmazza-e a kreditrendszert a doktori képzésben, vagy hogy miként állapítja meg a minimális óraszámokat.

Magyarország a jövő kutatási központja

A magyar tudományos eredmények megemeléséhez arra is szükség van, hogy új kiválósági központok jöjjenek létre a világszinten legmagasabb szinten teljesítő magyar és külföldi kutatók vezetésével. Ez az Élvonal program másik alapvető célja: jöjjön létre Magyarországon olyan világszínvonalú kutatói környezet, amely a jelen és jövő világhírű magyar kutatóit szolgálja.

Kiemelt törekvés, hogy a nemzetközi színvonalú szakemberek száma nagyságrendekkel növekedjen, hiszen a legtehetségesebb fiatalok számára a nemzetközi hírű tudósok, innovátorok jelentik a legnagyobb vonzerőt. Ezen a felismerésen alapul az Élvonal program, amely nemzetközileg is kiemelkedő tudósokat, innovátorokat rávehet arra, hogy Magyarországon keressenek és találjanak kutatócsoportjuk számára megfelelő helyet, környezetet a már meglévő infrastruktúrában, az egyetemeken, kutatóintézetekben.

A tudományos eredményeket nem elég publikálni, azokból új technológiákat kell létrehozni

A fenti intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a legtehetségesebb fiatalok válasszák a tudományos és innovációs pályát, és nemzetközi szintű környezetben tudják kutatásaikat végrehajtani. Ez biztosítja, hogy világszínvonalú kutatási eredmények, tudományos és műszaki áttörések szülessenek.

Ez azonban nem elég: a kutatási eredményekből új technológiákat kell tudnunk létrehozni annak érdekében, hogy az eredmények a gyakorlati életben is hasznosuljanak és gazdasági hasznot termeljenek innovatív spin-off vállalkozásokon keresztül. Ezek az innovatív technológiai vállalkozások meghatározó szerepet játszhatnak a jövőben a gazdaság versenyképességének megerősítésében. Azt szeretnék elérni, hogy a kiemelkedő hozzáadott érték termelésre képes tudásipar meghatározó ágazattá váljon a magyar gazdaságban.

E cél érdekében kezdtek el közösen az egyetemekkel és a HUN-REN-nel felépíteni új technológia transzfer vállalatokat (TTC-k), amelyek feladata, hogy figyelemmel kísérjék az intézményekben zajló kutatásokat és azonosítsák azokat, amelyek eredményei új termékek formájában piacravihetők. A sikeres piacravitelhez pedig megtalálják a szükséges forrásokat és befektetőket.

A TTC-k szerepe tehát meghatározó fontosságú, ők az elsőszámú felelősei a kutatási eredmények sikeres gazdasági hasznosításának.

A TTC-k felépítése mellett számos új támogatási programot is indítottak az elmúlt időszakban a kutatási eredmények hasznosítása érdekében: a Proof of Concept alapok, a spin-off vállalkozásokat támogató Gyorsítósáv program, az idei évben újonnan induló, az élettudományi innovatív megoldások piacravitelét támogató Life Sciences Catalyst program mind ezt a célt szolgálják.

A stratégiai építkezés a tudománypolitikában tehát átgondoltan zajlik, ami elvezetheti Magyarországot a világ leginnovatívabb országai közé.



Nyitókép: Bódis László, a NIÜ vezérigazgatója, helyettes államtitkár (Fotó:MTI/Bodnár Boglárka)