Ez a következő évtizedek legnagyobb befektetése, mégis össztűz zúdul rá több oldalról is

Az intézkedéssel egyértelműen a gyermekvállalást szeretné ösztönözni a kormány, hogy a világszerte – elsősorban a fejlett országokban – problémát okozó népességfogyást fékezze, esetleg meg is állítsa. Ebben egyébként már a korábbi intézkedések is nagy szerepet játszottak. Mint Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője rámutatott: a magyar modell eddig is nagyon sikeres volt. Az Afrikán kívüli világnak lényegében szinte minden állama küzd a csökkenő, és jellemzően nagyon alacsony termékenységi rátákkal. A negatív trendek tartós megfordítására egy-két ország volt csak képes, és Európában hazánkban emelkedett a legtöbbet a mutató 2010 óta. Emellett még ma is 2,1 alatt van a magyar termékenységi ráta, így fontos lenne a mutató további emelése.

A gazdaságnak is megéri

A legalább 2 gyermekes édesanyák adómentessége számos pozitív hatással jár mikro- és makro szinten is. A családok szintjén megemeli a rendelkezésre álló jövedelmet, és ezáltal támogatja a gyermeket vállalókat a magasabb költségeik kifizetésében, biztosítja azt, hogy a gyermekek jobb, méltóbb körülmények között nőjenek fel.

„Emellett ösztönzi a gyermekvállalás mellett azt is, hogy az édesanyák idővel térjenek vissza a munka világába, sőt, azt is, hogy képezzék magukat, és aktívan tegyenek azért, hogy magasabb hozzáadott értékű munkahelyen helyezkedjenek el. Mindezek mellett komoly pozitív hatása, hogy a nettó fizetés tekintetében gyakorlatilag eltörli azt a bérkülönbséget, mely a világ gyakorlatilag minden országában, így hazánkban is megvan a férfiak és nők fizetése között” – emelte ki Sebestyén Géza.