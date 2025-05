Erdély szívéből érkező márka hozhat áttörést a prémium húsfogyasztás piacán

Nemrég egy exkluzív sajtóvacsora keretében mutatkozott be Budapesten a Marble – The Finest of Angus, Erdély legújabb prémium húsmárkája. Az eseménynek a Solid étterem adott otthont, ahol a vendégek Jean-Pierre Vigato, a kétszeres Michelin-csillagos séf tolmácsolásában ismerhették meg a húsok karakterét.

Az est folyamán a világhírű séf két saját recept alapján mutatta be az Angus húsok textúráját és egyedi ízvilágát – így Bukarest után Budapesten is kiderült, hogy

milyen fogások kerülnek a tányérra, ha az erdélyi hús és a francia konyhaművészet találkozik.

A Marble Erdély szívéből érkezik, ahol az Angus marhákat a természet közelségében nevelik, kiemelt hangsúlyt fektetve takarmányozásukra. A saját, modern üzemmel rendelkező márka „a farmtól az asztalig” filozófia mentén dolgozza fel és csomagolja a termékeit. A kínálatban érlelt steakek (Rib Eye, T-Bone, Tomahawk), sous-vide különlegességek (osso-bucco, marhapofa, bordák), darált hús, gulyáshús, valamint szárított kolbász- és szalámikülönlegességek is megtalálhatók.

Magyarországon van még hova fejlődni a prémium húsfogyasztás terén

Kari András, a Marble ügyvezetője arra a kérdésünkre, hogy mikor döntöttek úgy, hogy a magyarországi piacra is belépnek, azt felelte, hogy a romániai indulást követően most egy új mérföldkőhöz érkeztek, és fokozatosan szeretnének megjelenni az anyaországi piacon is.

Hozzátette, hogy a Magyarországra való belépés már régóta tervben volt. „A döntés 2024 második felében született meg, amikor úgy láttuk, hogy a magyar prémium húsfogyasztói szegmens nyitott az olyan minőségi termékekre, mint amilyeneket mi kínálunk. Emellett egyre nagyobb érdeklődést tapasztaltunk hazai oldalról is, mind vendéglátóipari partnerek, mind végfogyasztók részéről” – idézte fel.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy miben különbözik eddigi tapasztalataik szerint a magyar és a román piac. „A két piac között vannak árnyalatnyi, de fontos különbségek.

A magyar piacon a prémium húsfogyasztás még viszonylag új keletű, ott edukációs szerepünk is van.

Romániában viszont már kialakulóban van egy stabil, tudatos fogyasztói réteg, amely kifejezetten keresi az angus vagy dry-aged marhahúsokat. A magyar piacon a gasztrokultúra is jelen van, ami előny számunkra” – jelentette ki Kari András.

Az ügyvezető kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy egyre inkább elterjed Magyarországon is az angus marhahús fogyasztása. „Bár még mindig rétegterméknek számít, a tudatos húsválasztás, a steak-kultúra fejlődése, és a fine dining elterjedése mind hozzájárultak ahhoz, hogy az angus marhahúsnak stabil helye legyen a minőséget kereső fogyasztók tányérján. Mi ebben szeretnénk tovább építkezni, hitelesen és közvetlenül” – tekintett előre Kari.

Megerősítést nyert, hogy jó úton járnak

Az ügyvezető a Mandinerrel azt is megosztotta, hogy az estét követő visszajelzések minden várakozásukat felülmúlták. „A vendégektől pozitív visszajelzést kaptunk, külön kiemelve a húsaink textúráját, ízét és konzisztenciáját. Több partnerrel azóta már tárgyalásokat is kezdtünk.

A bemutatkozó est számunkra nem csupán egy nyitóesemény volt, hanem megerősítés is, hogy jó úton járunk”

– jelentette ki.

Végül arról is szó esett, hogy a jövőben hol találkozhatunk majd a termékeikkel. Kari András elmondta, hogy folyamatosan bővítik partneri hálózatukat, jelenleg olyan országos lefedettséggel rendelkező disztribúciós stratégiai partnerekkel dolgoznak már együtt, akik termékeiket a magyarországi HORECA szektorhoz szállítják be.

Továbbá olyan áruházláncokkal is tárgyalnak a késztermékeik forgalmazásával kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik a közvetlen lakossági fogyasztókhoz való elérést is. „Mivel ezen termékek (pl: hamburgerpogácsa, szalámi) az Angus marhahús mellett csupán egy minimális fűszerkeveréket tartalmaznak, olyan tudatos fogyasztókat céloz meg akik a karkateres ízvilágot kedvelik, értékelik a természetes alapanyagokból készült termékeket” – ismertette az ügyvezető.

Nyitókép: Marble Facebook-oldala