Uniós források: minden magyar 72 ezer forintot ad be a közösbe, de azért még mindig több jár onnan nekünk vissza

Mennyit kell beadnunk a közösbe?

Hiába ugyanakkor a politikai játszadozás Brüsszel részéről, források így is érkeznek hazánkba, amivel fejlődni tud a gazdaság. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne járna kötelezettséggel is az uniós tagságunk. Míg ugyanis több ezer milliárd forintnyi forrásra pályázhatnak a magyar vállalkozások, közben az állam be is fizet az unió költségvetésébe.

Mint említettük: egy uniós költségvetési ciklus hét évet ölel fel, ám a büdzsét minden évben újra kell tárgyalni. Magyarország három jogcímen fizet be a költségvetésbe. A legtöbbet az úgynevezett GNI, azaz a bruttó nemzeti jövedelem alapján mért hozzájárulás keretében adjuk be, amelynek mértéke évről évre változik, függően attól, mekkora kiadással kell számolnia az EU-nak.

Költségvetési hiány ugyanis az unió büdzséjében nem keletkezhet. Ebből van egyébként a legnagyobb vita rendszeresen a költségvetési üléseken.

A második jelentős tétel az áfa bevételek után keletkező hozzájárulás mértéke az úgynevezett hozzáadottértékadó-alapjára vetített arány, amelynek mértéke 0,3 százalék, ennyit kell beadni a közösbe. A harmadik tétel pedig a vámbefizetésekből érkezik. A magyar befizetés mértéke tehát ezen tényezők miatt folyamatosan nő, egyrészt fejlődik a gazdaság, másrészt a hazai fogyasztás is rendületlenül bővül, ergo az áfabevétel is növekszik.

A Magyar Államkincstár adatai alapján 2024-ben összesen 616,8 milliárd forinttal járult hozzá Magyarország az uniós költségvetéshez. Idén az előirányzott terv 697,8 milliárd forintról szól, szóval jelentősen emelkedett a befizetendő összeg, több mint 13 százalékkal. Ez már az év eleji kifizetések alapján is látszik: míg tavaly az első két hónapban 93,7 milliárd forintot utaltunk át Brüsszelnek, idén januárban már 59,4 milliárdot, februárban pedig közel ugyanennyit, 59,3 milliárd forintot, tehát összesen két hónap alatt 118,7 milliárd forintot.

Ha egy főre vetítjük a közösbe beadott pénzeket, akkor minden magyar fejenként nagyjából 72 ezer forinttal járul hozzá az uniós költségvetéshez.

A németek állják a számlát

Összességében tehát nagyságrendileg 2 milliárd euróval kell hozzájárulnia Magyarországnak az uniós költségvetéshez, miközben bevételi oldalon, a kohéziós és mezőgazdasági, illetve egyéb forrásokból ennél évente sokkal több folyik be a magyar gazdaságba. A 2023-as adatok alapján – amelyeket korábban az Euronews gyűjtött ki – Magyarország a negyedik legnagyobb nyertese az uniós kohéziós politikának, abban az évben 4,4 milliárd eurónyi plusszal zárt hazánk. Ennél többet csak Belgium (4,8 milliárd euró), Románia (5,9 milliárd euró) és Lengyelország (7 milliárd euró) kapott vissza a közösből.

A mérleg másik oldalán Németország áll, mint az unió legnagyobb és legerősebb gazdaságával rendelkező tagállam. Berlin mérlegében mínusz 19,7 milliárd euró áll, hiszen 33,8 milliárdot adnak be, de közben csak 14,1 milliárdot kapnak vissza. Franciaország a második, 25,8 milliárd eurós beadással és 16,5 milliárd eurónyi haszonnal. Utána Hollandia (-6,3 milliárd euró) és Olaszország (-6 milliárd euró) következik a nettó befizetők sorában.