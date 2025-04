Müller Cecília zárva tartja a kábítószeres szekrényt

Már az Országgyűlés előtt van az a törvénymódosító-javaslat, amely tovább szigorítaná hazánkban a kábítószer fogyasztásáért és terjesztéséért járó büntetést. A magyar szabályozás már most is az egyik legszigorúbb az Európai Unióban, Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor februári évértékelőjében zérótoleranciát hirdetett: ha a képviselők megszavazzák a módosítást, akkor még szigorúbb büntetésre számíthatnak nem csak a drogterjesztők, de a kábítószerfogyasztók is.

Miközben az Európai Unió egyre több tagállama adja fel a drogokkal szembeni harcot – részben a bűnügyi statisztikák javítása érdekében –, Magyarország mellett már csak Svédországban, Dániában és Bulgáriában tilos és illegális a legkisebb mennyiség fogyasztása és birtoklása is, a kábítószer-kereskedők pedig akár több év börtönbüntetést is kaphatnak.