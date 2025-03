Európában már csak Magyarország és három másik tagállam harcol a drogfogyasztás ellen

A máltai és a luxemburgi szabályozás csak a mennyiségekben tér el, de a modell ugyanaz: meghatározott mennyiségig engedélyezett a marihuána fogyasztása, birtoklása és otthoni termesztése is.

A fogyasztók otthon nevelhetnek növényt, vagy kannabiszklubokban közösségi termelés keretében szerezhetik be a kannabiszt, kizárólag nonprofit beszerzésre van lehetőség. A pszichoaktív növény nem hozható kereskedelmi forgalomba, vagyis piaci elvek alapján nem értékesíthető.

A teljes legalizációt választó három ország mellett hat tagállamban lehet még rekreációs céllal kannabiszt fogyasztani, de a szabályozás nagyrészt hiányos. Ezekben az országokban a dekriminalizálás a jellemző, vagyis nem bűncselekmény a fogyasztás és a kis mennyiségű birtoklás, de a teljes legalizáláshoz sem megfelelőek a törvények. Idetartozik

Hollandia,

Spanyolország,

Portugália,

Belgium,

Csehország

és Olaszország.

Ezek közül az országok közül csak Hollandiában és Spanyolországban működik a beszerzést lehetővé tévő rendszer, de erőteljes jogi bizonytalanságok mellett. Hollandiában a széles körben ismert „Coffee shop-rendszer” a gyakorlat. Ezeken a helyeken legfeljebb 5 gramm marihuánát vásárolhatnak a helyiek.

A holland törvények ugyanakkor nem teszik lehetővé a kannabisz-kereskedelmet, ezért a coffee shopok gyakorlatilag csak illegálisan tudják beszerezni az árusított marihuánát.

A holland kormány egyébként szigorítást tervez és a jogbizonytalanság megszüntetését ígérte korábban.

Spanyolországban gyakorlatilag korlátlanul engedélyezett a birtoklás, a termesztésre otthon van lehetőségük a fogyasztóknak, de csak olyan helyen, ahol a növény nem látható. Spanyolországban is működnek kannabiszklubok, de a birtoklás nyilvános helyeken törvénytelen.

Portugália az egyetlen uniós ország, amely semmilyen drog fogyasztását sem bünteti kis mennyiségben, legyen szó akár a keménydrogokról, például a kokainról vagy a heroinról.

A marihuána birtoklása 25 grammig megengedett, de beszerzésére nem állnak nyitva legális csatornák. A 2001 óta hatályos dekriminalizálás célja elsősorban a bűnözési statisztikák javítása volt, valamint a megelőzés helyett a portugálok a függőség kezelésére fordítják a hangsúlyt.

Hasonló a helyzet Csehországban, az egyetlen közép-európai országban, ahol legfeljebb 15 gramm marihuána birtoklása és 5 növény saját célú, otthoni termesztésére van lehetőség szabályos keretek között.

Olaszországban zavaros jogi helyzet szabályozza a kannabiszt. A fogyasztók legfeljebb 5 grammot tarthatnak maguknál, kizárólag otthon, ahol termeszthetik is a növényt, ám a joghézagok miatt a hatóságok ebben az esetben eljárást is indíthatnak. A döntés leginkább a helyi, regionális gyakorlat szerint történik.

Sok a nyitott kérdés

A füvezést részben legalizáló országokban tehát a legnagyobb problémát az jelenti, hogy ugyan a fogyasztás terén nagyrészt megengedőek a szabályok, vagyis a fogyasztókat nem büntetik, a terjesztés továbbra is bűncselekmény.

A jogilag bizonytalan helyzeteket elsősorban az okozza, hogy a fogyasztók számára alig állnak rendelkezésre legális beszerzési csatornák.

Ilyen helyzet egyebek mellett, hogy az otthoni termesztés ugyan legális, a törvény is megengedő, ám a növény vagy a vetőmag szabályozott keretek között nem értékesíthető. Az import tilos, a külföldről rendelt készleteket pedig a vámhatóságok lefoglalják.

Abban a 9 országban, ahol a fogyasztás nem bűncselekmény, arra hivatkoznak, hogy a feketekereskedelem visszaszorítása a cél, valamint a hatóságokra nehezedő nyomás csökkentése. A részleges legalizálás gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy a bűnözési statisztikák szebb képet mutassanak.

A helyzet abszurditását jól jelzi, hogy az Eurostat legfrissebb, 2022-es évre vonatkozó adataiból kiderül, a droghasználattal összefüggő bűncselekmények százezer lakosra vetített száma pont a legszigorúbb Svédországban a legmagasabb.

Ez ugyanakkor nem azt mutatja, hogy a vasszigort és zéró toleranciát alkalmazó svédeknél a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények aránya messze meghaladná az uniós átlagot, elsősorban a hatékony hatósági fellépésre vezethetők vissza az adatok.

Kannabisz-szabályozás az Európai Unió országaiban 1. BŰNCSELEKMÉNY a marihuána fogyasztása, termesztése és terjesztése is Magyarországon, Svédországban, Dániában és Bulgáriában. 2. LEGÁLIS a marihuána fogyasztása, birtoklása és termesztése Németországban, Máltán és Luxemburgban, a kannabisz ezeken az országokban rekreációs célú használatra legális. 3. RÉSZBEN LEGÁLIS a fogyasztás és a birtoklás Spanyolországban, Portugáliában, Hollandiában, Belgiumban, Csehországban és Olaszországban. A fogyasztók ugyanakkor részben, vagy teljes mértékben törvénytelen úton szerezhetik be a fogyasztási mennyiséget is, vagyis a jogi helyzet sokszor nem egyértelmű, a törvények hiányosak. 4. ORVOSI CÉLRA ÉS KIS MENNYISÉGBEN LEGÁLIS a kannabisz, beleértve egyéb THC tartalmú szereket is, de kizárólag orvosi felhasználásra. A törvény ugyanakkor nem bünteti a kis mennyiségű birtoklást és az otthoni fogyasztást Ausztriában, Horvátországban és Görögországban 5. KIZÁRÓLAG ORVOSI CÉLRA LEGÁLIS az orvosi célú marihuána, de a nem gyógyászati felhasználás bűncselekménynek számít és eljárást von maga után. Első alkalommal a legjellemzőbb a pénzbüntetés, a visszaesőkre vagy a terjesztőkre börtönbüntetés vár a többi 11 uniós országban.

Uniós összevetésben egyébként Szlovákiában és Csehországban a legalacsonyabb a kábítószer-bűncselekmények száma, Szlovákia esetében vélhetően az érdemi hatósági fellépések hiánya, Csehországban pedig a fogyasztás dekriminalizálása miatt.

Szürkezónába visz az orvosi marihuána

Az Európai Unió négy tagállamában tehát teljes a drogtilalom, beleértve a marihuána orvosi célú használatát is. Ezzel szemben 9 tagállamban nem csak gyógyászati, de részben vagy egészben rekreációs célból is engedélyezett a kanabiszhasználat, Portugáliában pedig mindenféle drog használata kis mennyiségben, a keményebb szereket, azaz az amfetamint, a heroint vagy a kokaint is beleértve.

A többi 14 uniós tagállamban a kannabisz orvosi céllal engedélyezett. Ezekben az országokban a termesztés, valamint a rekreációs célú fogyasztás ettől még tilos. Franciaország például engedélyezi a súlyos betegek fájdalomcsillapítását THC tartalmú szerekkel, ám a nem ápolásra szoruló fogyasztók bűncselekményt követnek el.

Ausztria,

Horvátország

és Görögország nem bünteti a birtoklást.

E három ország lehetőé teszi, hogy a fogyasztók – meghatározott mennyiségű tétel birtoklása mellett – elkerüljék a büntetést. A kannabisz termesztése ugyanakkor már bűncselekménynek számít, így legális beszerzési csatornák sincsenek nyitva, de nonprofit kannabiszklubok sem működnek. A közterületi fogyasztás is bűncselekménynek számít.

A három ország szabályozása jól jelzi, milyen problémákat okoz a bizonytalan jogi helyzet, amelyet a THC tartalmú szerek részbeni, akár célzott engedélyezése eredményez.

A fogyasztók ugyan elkerülik a büntetést, vélhetően részben az orvosi célú készletek lakossághoz szivárgása miatt. A dekriminalizált fogyasztók ugyanakkor annak tudatában nem büntethetők, hogy a bűncselekményt valamikor elkövették, mivel valahonnan, valahogy beszerezték a kábítószert és szinte biztos, hogy fizettek is érte, így az illegális kereskedelem esetén is kénytelenek adott esetben félrenézni a hatóságok.

Az orvosi célú használat miatt Németországban – ahol a legrészletesebben szabályozott a rekreációs célú használat is – korábban soha nem látott méreteket öltött a kannabisz-import. Ennek oka, hogy a szer fogyasztása 2024 áprilisa óta nem bűncselekmény, így a gyógyászati felhasználással összefüggő szabályozás is enyhült: a többi orvossághoz hasonlóan a marihuána is felírható e-receptre.

Az Európai Unió azon 23 országában, ahol valamilyen formában dekriminalizálták a marihuána használatát, a feketepiac mindenképp profitált. A legalizáció az illegális csatornákon alacsonyabb árakat hozott, a dílerek célcsoportja pedig vagy a fiatalokra összpontosul, akik sehol nem juthatnak legálisan droghoz, vagy a gyógyszertárakból hozzáférhető készleteket árusítják az utcán, sokszor más, akár veszélyes anyagokkal is növelve a súlyt vagy a mennyiséget.

Csak a zéró tolerancia hatékony

A törvények csak Magyarországon, Dániában, Svédországban és Bulgáriában teremtenek világos jogi helyzetet, mivel mind a kábítószer fogyasztása, mind annak birtoklása bűncselekmény. Azokban az országokban, ahol csak gyógyászati célokra használható a könnyűdrog, az ellenőrzések ellehetetlenülnek, mivel nincs olyan hatósági eszköz, amely megakadályozza azoknak is a hozzáférését, akik nem lennének jogosultak marihuánát fogyasztani. Ez az ellenőrizhetetlen helyzet oda vezet, hogy a patikák a feketepiac szereplőivé is válhatnak.

Nem igazak azok az állítások sem, hogy a marihuána fogyasztásával elnézőbb országokban visszaszorult volna a feketepiac és ne nőtt volna érdemben a droghasználat. Az ilyen állítások a droglobbi leggyakoribb érvelése, holott mindössze arról van szó, hogy a dekriminalizálás következményeképp a fogyasztó hivatalosan nem követ el bűncselekményt.

Ez a valóságban még akkor sem igaz, ha kis mennyiség fogyasztásáig és birtoklásáig elnéző a szabályozás, mivel a beszerzés Luxemburg, Málta és Németország kivételével mindenhol máshol a termékpálya valamely pontján már illegális.

Az engedékenyebb tagállamok tehát feladták a kábítószerhasználat elleni küzdelmet azzal, hogy a fogyasztókat nem büntetik, de nem is indítanak vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a dekriminalizált fogyasztás milyen körülmények között valósulhatott meg.

Az uniós statisztikai hivatal vonatkozó adatbázisa ráadásul nem tesz arra sem utalást, hogy az adott tagállamban a drogozással összefüggő bűncselekmények száma attl függ, milyen az adott ország szabályozása. Ott, ahol a hatóságok félrenéznek, vagy nem folytatnak érdemi vizsgálatot, nyilvánvalóan nem közölnek reális bűnügyi információkat sem, sőt, sok esetben az állami szervek sem látják pontosan, milyen súlyos méreteket ölthet a drogfogyasztás.

Kannabiszközért csak a tegeren túl

Európában kereskedelmi forgalomba nem kerülhet még kannabisz sem. Az ENSZ 1961-es határozata megalapozza, hogy a marihuána fogyasztása alapesetben ne legyen engedélyezett.

Németország a tavaly áprilistól bevezetett szabályozás helyett egy sokkal megengedőbb változatot terjesztett az Európai Bizottság elé, de Brüsszel azt azonnal, érdemi vizsgálat nélkül visszadobta. Berlin azt szerette volna, ha állami kézben működő marihuána-kereskedelmet, mint új iparágat hozhatna létre.

A tervek szerint állami irányítással zajlott volna a termelés, a feldolgozás és az értékesítés is, a kannabiszboltok felügyeletét is beleértve, ám kiskereskedőkké már a piaci szereplők válhattak volna.

Brüsszel szigorú döntését Franciaország is támogattam ahol szigorúan bünteti a törvény a nem orvosi célú szerhasználatot, ennek ellenére a drogokkal összefüggésbe hozható bűnözés aránya rendkívül magas. Magyarország és az uniós országok túlnyomó többsége is elfogadhatatlannak tartotta a német terveket. A jelenlegi, nonprofit alapon, közösségi termesztésre épülő modellnek sem örülnek a tagállamok Németország esetében.

Ennek legfőbb oka, hogy a német lakosság által otthon és a kannabiszkubokban termesztett, vagy a gyógyszertárban kiadott marihuána könnyen bejuthat más tagállamokba az illegális nemzetközi csatornákon keresztül, amelyet elősegít a schengeni térség, így a határellenőrzések hiánya. A németek ugyan szigorú ellenőrzéseket ígértek, de az érdemi fellépés hatékonyságára vagy éppen hiányára aligha derül fény.

A dekriminalizálást és a legalizálást választó országok pedig lényegében feladták a droghasználat elleni nehéz küzdelmet.

A nyugati országok közül Kanada az egyetlen, ahol a kereskedelmi forgalomban is kapható kannabisz, szabályozott keretek között, felnőttek számára. Kanada mellett ilyen lehetőséggel – azaz a bolti megvásárlás lehetőségével – az Egyesült Államok néhány államában találkozhatnak a fogyasztók.