Gigantikus vagyont örökölhet Ferenc pápa utódja a szegények védelmezőjétől

Puritán élet

Életmódján ezután sem változtatott, rendkívül egyszerűen öltözködött, pápaként is ragaszkodott régi cipőihez és rendszeresen bírálta azokat a papokat, vagy egyházi vezetőket, akik pazarló, vagy fényűző életmódot folytattak. De ő volt az is, aki nem egyszer lépett közbe furcsa, vagy túlárazott vatikáni ingatlanvásárlásoknál is. Elmozdított olyan püspököket is, akik nem tudtak bánni a pénzzel, vagy épp ellenkezőleg, nagyon is jól forgatták azt, főleg saját érdekeiknek megfelelően.

Óvta az állami vagyont, közben saját „számláján” folyamatosan gyarapodott a pénz.

Ferenc pápa ugyanis annak ellenére is gigantikus vagyont halmozott fel életében, hogy ő maga ebből szinte semmit sem költött magára.

Mennyi a pápa fizetése?

Arról, hogy pontosan milyen apanázst kap a katolikus egyház feje, eltérő hírek láttak már napvilágot. A pápa ellátására minden évben megvan a megfelelő keret biztosítva, ám ez messze áll a klasszikus értelemben vett fizetéstől.

Ez a keret, amely évente néhány tízezer eurót tesz ki, fedezi a pápai lakosztály rezsijét, a pápa étkezéseit és utazási költségeit is. Ezt vannak, akik fizetésként értelmezik, de mivel a pápa ezen összegeket nem is feltétlen látja, maximum a számlákat hagyja csak jóvá, így nehéz valóban annak tekinteni. Korábbi sajtóértesülések szerint a pápának egyébként járt 28 ezer eurónyi havi juttatás, ám Ferenc ezt sosem vette fel, így maradt az egyházé.