„Az nem a béke útja, ha konfliktust importálunk az Európai Unióba.

Ulf Kristersson kijelentése, miszerint ők »régóta küzdenek« a magyar »ellenállás« ellen, jól mutatja, milyen mély a stratégiai tévedés az Európai Unióban: a háborút politikai lojalitás kérdésévé tették. Magyarország ezzel szemben következetesen a békét és az európai versenyképesség helyreállítását támogatja.

Ukrajna háborúban áll, és ebben a helyzetben a gyorsított uniós csatlakozás nem a megoldást, hanem a konfliktus kiterjesztését jelentené. Az EU bővítése nem politikai szimpátia, hanem stratégiai felelősség kérdése. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, az nem a jövőt építi, hanem kockára teszi Európa egységét és biztonságát.

Tiszteletben tartjuk Ukrajna törekvéseit, de az EU tagállamainak szuverén joguk eldönteni, mikor és kit engednek be a közösségbe. Magyarország a magyar emberek akaratát képviseli – ők világosan elutasították Ukrajna uniós csatlakozását és a háborús logika folytatását.”

