Elérhette a várt fordulatot a kormány, de már most biztos: tovább nyomja a pedált

Nagyot ütött az árrésstop

Az intézkedés hatása rögtön jelentkezett, több száz forinttal esett rengeteg élelmiszer ára egyetlen nap alatt, a csökkenés pedig azóta is érezhető a boltokban. A határ ráadásul markánsan lefelé húzta az inflációs adatokat is, már pár nap alatt jelentősen lefaragva a számokon. A márciusi infláció így végül 4,7 százalékos lett, azaz még mindig jóval több, mint a jegybanki toleranciaérték és a magasabb a kormányzati várakozásnál is.

Nem csoda, hogy az ötletet más területekre is igyekezett, illetve igyekszik kiterjeszteni a kormány.

Előbb a bankokkal sikerült megállapodni, akik jövő nyárig felfüggesztettek minden inflációkövető díjemelést és a január óta bevezetetteket pedig visszatérítik az érintetteknek. Ezután következtek a telekommunikációs cégek, amelyek szintén a díjemelések halasztásáról állapodtak meg a kormánnyal.