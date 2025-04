Bárki is kételkedett, jönni fognak az uniós pénzek Magyarországra

Hazánknak a jelenlegi, azaz 2021-2027-es uniós költségvetési ciklusban a legfontosabb EU-s pénzügyi alapok közül

a kohéziós forrásokból nagyságrendileg 21,7 milliárd euró,

a helyreállítási alaptól (RRF) 10,4 milliárd euró,

a Közös Agrárpolitika forrásaiból pedig 13,5 milliárd euró jár, amelyből 7,8 milliárd eurót fizet az EU, míg 5,7 milliárd euró a nemzeti hozzájárulás, a magyar költségvetés terhére.

Ezek egy részét függesztették fel különböző jogállamisági kifogásokra hivatkozva, a kohéziós forrásokból összesen 9,45 milliárd eurót, az RRF-ből pedig az egész keretet, de így is jelentős források érkeznek Magyarországra, mint ahogyan az is teljesen biztosra vehető, hogy ez utóbbi forrásokat is megkapja majd Magyarország. Egyrészt azért, mert ezek az összegek járnak hazánknak, ezt Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette.