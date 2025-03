Lelepleződtek a multik

Ezt kell tudni az árrésstopról

A kormány februárban jelentette be, hogy beavatkozik az élelmiszerpiaci folyamatokba, mivel az infláció új lendületet vett, holott ennek nincs piaci oka. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter három lépésben határozta meg a kormány beavatkozási lehetőségeit. Első körben az üzleteknek lehetőségük lett volna önkéntes árcsökkentésre, ám azt nem hajtották végre. Második lépés a március 17-étől május 31-éig bevezetett árrésstop. Ennek lényege, hogy a kiskereskedelmi nettó beszerzési árat legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg a fogyasztói ár. Nem igaz tehát az az állítás sem, hogy a kormány megfosztja a multikat a nyereségüktől, mivel nem lépett életbe újra a korábbi szabályozás, ami tiltotta az árrés alkalmazását. Az árrésplafon 30 alapvető élelmiszer-kategóriát érint, 700-800 termék ára csökkent 30-50 százalékkal. Ez jelentős könnyítés a családoknak. A kormányrendelet azt is előírja, hogy a korlátozás bevezetése előtti árumennyiség és a saját márkás termékek aránya nem változhat. Végül azt is világossá tette a kabinet, ha nem csökkennek tartósan az árak, kénytelen újra a hatósági árak bevezetéséhez folyamodni.