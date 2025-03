Csalnak a hazai utakon a külföldi kamionosok

Ebben elismerték, hogy a vonatkozó kormányhatározat megerősítette a kormány elköteleződését a piacvédelem szükségessége mellett, de keveslik az eddigi reformokat. Úgy látja, hogy a szaktárca 2014-es, 4,5 milliárd forintos közigazgatási-bírságbevétele megfelelő forrása lehet a hatékonyabb ellenőrzésekhez szükséges bővítés.

A szigorúbb ellenőrzéseket indokolja, hogy a külföldi fuvarozók tömeges megjelenésével a hazai díjköteles útszakaszokon különösen felértékelődött a piacvédelem és a kontroll szerepe.

Az egyesület javaslatot tett a menetíró-készülékek manipulációjának megakadályozására is, akár a belga és az olasz példák alapján a szabálysértő gépjárművek visszatartásával. Mivel az EU és Ukrajna közötti megállapodás jelenleg is hatályos, szükséges lenne az ukrán honosságú gépjárművek és a harmadik országos fuvarfeladatok szigorúbb ellenőrzése is.

