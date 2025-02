Megnevezte a kormány, ki a felelős az élelmiszerek árának emelkedéséért

Elengedhetetlen az ismét alacsony szintre leszorított infláció mellett az is, hogy az emberek is érzékeljék, nem kell tartaniuk a 2022-es és 2023-as évekhez hasonló árrobbanástól. A multiláncok árpolitikájukkal viszont ezzel ellentétes érzetet keltenek a vásárlókban, mivel olyan alapvető élelmiszerek ára nőtt tavaly is jelentősen, amelyeket a legtöbb háztartás napi szinten megvásárol.