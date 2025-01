Megértette Orbán Viktor a magyar emberek legnagyobb problémáját, de a kormánynak még bizonyítania kell 2025-ben

Élesítette a kormány Orbán Viktor tervét: mutatjuk, hogy nőnek jelentősen a jövedelmek 2025-ben

Több mint 1000 nap háborús időszak után az idei évet már a béke költségvetése határozza meg – hangsúlyozta a közelmúltban többször is Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is leszögezte, fontos, hogy az emberek érezzék is az életszínvonal emelkedését. Ezért a kormány egy átfogó gazdasági programot alkotott, amelynek három pillére a jövedelmek emelése, a lakhatási válság kezelése és a Demján Sándor program, azaz a hazai kis- és középvállalkozások támogatását célzó eddigi legnagyobb program. A kormány kiemelt célja a jövedelmek emelkedése, amelyben a három évre megkötött bérmegállapodás mellett komoly szerepet játszik a családi adókedvezmény megduplázása. Az első 50 százalékos emelés 2025 júliusától jön, a második pedig 2026 januártól. Közben a minimálbér összege 2027-ben 40 százalékkal lesz magasabb, mint 2024-ben. A legkisebb kereset emelése pedig – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a piaci szereplők felmérése szerint – érdemi bérfelhajtó hatással lesz a magasabb fizetési sávokban is.