Donald Trump is kell hozzá, de tényleg fantasztikus éve lehet 2025-ben a magyar gazdaságnak

„Várakozásaink szerint jövőre 3,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság teljesítménye. Ennek azonban az a feltétele, hogy érdemben javuljon a külső gazdasági környezet – ez az exportkilátások javítása mellett segítene oldani a háztartások óvatossági motívumát, valamint javítaná a vállalatok beruházási hajlandóságát is” – mondta a Mandinernek Molnár Dániel, a Makronóm senior makrogazdasági elemzője.

A szakértő úgy gondolja, a növekedés legfontosabb motorja jövőre is a háztartások fogyasztása lehet a maga 3,7 százalékos növekedésével, de a beruházások esetében is érdemi, 5,8 százalékos felpattanásra számít 2025-ben. „A külső kereslet is élénkülhet, amely kiegészülve a termőre forduló nagyberuházásokkal – ilyen például a debreceni BMW- és a szegedi BYD-gyár – 3,8 százalékos exportdinamikát jelez előre. Ugyanakkor a fentiek nyomán importigény is keletkezik, melynek köszönhetően a nettó export jövőre már nem tudja majd támogatni a növekedést az előrejelzésünk alapján” – mutatott rá.

Az inflációval kapcsolatban további csökkenéssel számolnak Molnárék, ez az „éves átlagban már csak 3,4 százalékot tehet majd ki, nyárra viszont ismételten elérheti a jegybanki célt”.

Az elemző úgy véli, a hároméves bérmegállapodás biztos alapot teremt a béremelkedés jövő évi folytatódásának, melynek mértéke a várakozásaik szerint 9,2 százalékot tehet ki – így pedig

a reálbérek 5,6 százalékkal nőhetnek.

A gazdasági növekedéssel párhuzamosan a foglalkoztatás is emelkedésnek indulhat, ezáltal a munkanélküliségi ráta éves átlagban 4,3 százalékra csökkenhet – közölte Molnár Dániel.