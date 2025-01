Már most van egy olyan mutató, amelyben Magyarország elérte a maximumot

Mekkorát dobhatnak a beruházások az adatokon?

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Mandinernek az adatokkal kapcsolatban elmondta: bár a foglalkoztatási ráta továbbra is emelkedő trendet mutat, Magyarország már elérte a teljes foglalkoztatást. „Innentől a gazdaságpolitikának nem a foglalkoztatásra kell koncentrálnia, hanem arra, hogy a meglévő foglalkoztatási ráta megtartása mellett a munkahelyek minőségét, hozzáadott értékét, illetve a fizetéseket növelje” – foglalta össze a foglalkoztatási adatokat a szakértő.

Arra a kérdésünkre, hogy a már most is magas foglalkoztatási mutatókat tovább javíthatják-e a hamarosan az országba érkező nagyberuházások (például Szegeden a BYD-gyár, Debrecenben pedig a BMW), Sebestyén Géza úgy látja:

ezek nem is a foglalkoztatási adatokat, sokkal inkább a bérszinteket fogják megemelni.

„Bár tény, hogy a Hajdú-Bihar és a Csongrád-Csanád vármegyei foglalkoztatási mutatók az országos átlag alatt vannak, de nem sokkal. Egyébként a bérek is országos átlag alatt vannak, de ott már most látható a javulás. 2024 első három negyedévében a munkabérek az összes magyar területi egység közül Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben nőttek a legnagyobb ütemben, egész pontosan 17,2 százalékkal. De Csongrád-Csanád vármegye is erős növekedést mutatott, ott 15,1 százalékkal emelkedett a fizetések értéke egyetlen év alatt” – mutatott rá.