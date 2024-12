Nyugat-Európa munkavállalóit leépítési hullám sújtja, közben Brüsszel még mindig Ukrajna érdekeivel foglalkozik

Svédországban az akkumulátorokat gyártó Northvolt és a Klarna fintech bank jelentett be leépítéseket, míg Belgiumban az építőipar meghatározó szereplője, az ArcelorMittal, valamint az Audi tervez elbocsátásokat többezres nagyságrendben. Több európai telephelyen is létszámcsökkentéssel kívánja racionalizálni működését a Ford és a Siemens is.

Nagy lépés volt a Budapest Nyilatkozat

Az Európai Unió vezetői november elején döntöttek az úgynevezett Budapest Nyilatkozatról a magyar fővárosban tartott nyugati diplomáciai csúcstalálkozón. A magyar uniós elnökség legfontosabb célja az volt az elmúlt hónapokban, hogy olyan megállapodást hozzon tető alá, amely felgyorsítja az EU zöld és digitális átállását és egy új, közös iparpolitikát eredményez. Ez az alapja annak, hogy az unió újra súlyához mérten tudja felvenni a versenyt a világpiacokon.

Az autóipari átállásról, vagyis az e-járművek gyártásáról gyakorlatilag lemaradt a kontinens, a korábbi vezető ágazati szereplő ma már Kína és az Egyesült Államok.

A Budapest Nyilatkozat felszólítja az Európai Bizottságot, hogy mielőbb mutassa be az új iparstratégiát, amelynek középpontjában a károsanyagkibocsátás-mentes technológiák és a körforgásos gazdaság kialakítása áll.

Kiemelten fontos cél, hogy az Európai Unió diverzifikálja a azoknak a nyersanyagoknak a beszerzését, amelyek iránt világszerte élénkül a kereslet.

A következő időszak egyik legnagyobb kérdése, hogy Brüsszel Ursula von der Leyen vezetésével a tagállamok által elfogadott jövőkép megvalósítására tesz-e javaslatot, vagy továbbra is kitart azon álláspontja mellett, hogy Ukrajna feltétlen támogatásával később Kijev győztesen kerül ki a Moszkvával vívott háborúból és nyersanyag- és erőforráskészlete szabadon hozzáférhetővé válik az EU számára.