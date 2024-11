Újabb támogatási forma lép életbe jövőre, ami százezreket érint

Mire elegendő a havi 150 ezer forintos támogatás?

A jelenlegi piaci feltételek mellett mind az albérletben élőknek, mind a saját, banki kölcsönből vásárolt ingatlanban élő fiataloknak óriási segítség a havi 150 ezer forintos munkáltatói, lakhatási célú juttatás. A bankok ajánlataiból látszik, hogy a havi 150 ezer forint gyakorlatilag lefed egy 22 millió forintos lakáshitelt, amelynek éves kamata 6,5-7 százalék közötti, s mivel a 35 év alattiaknak lesz elérhető a támogatás, ezért a 25 éves futamidő is vállalható. Az albérletárak elsősorban a budapesti belvárosi kerületekben ugyanakkor több helyen is elérik a 200-250 ezer forintot havonta, ám az ország más nagyvárosaiban jellemzően 150 ezer forint körüli összegért már bőven lehet találni albérletet. Fontos, hogy jövő tavasszal lesz elérhető a bankoknál az önkéntes, legfeljebb 5 százalékos kamatplafonú lakáshitel, amely tovább szélesíti a saját otthonra vágyó fiatalok lehetőségeit. Kérdés ugyanakkor, hogy a munkáltatók mennyire lesznek érdekeltek az új támogatás bevezetésében, elsősorban azoknál a cégeknél, ahol nem működik cafetéria-rendszer. Szintén nem világos, hogy a támogatás csak lakáshitel-törlesztésre kérhető, vagy a szabadfelhasználású jelzáloghitel törlesztőrészletére is igénybe vehető.