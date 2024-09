A fizetések emelését követelik a munkavállalók, miközben tovább gyötrődik a német gazdaság

A munkáltatók ugyanakkor egyelőre elutasítják a 7 százalékos általános béremelést, mivel szerintük a jelenlegi helyzetben egyetlen eurós emelést sem engedhetnének meg maguknak. Arra is előszeretettel hivatkoznak az érintett vállalkozások, hogy 2010 óta a fizetések jóval jelentősebben nőttek, mint az infláció. A szakszervezetek szerint ugyanakkor a német vállalatok még ebben a helyzetben is megengedhetik maguknak a nagyobb bérnövekedést, mivel a profitjuk még a gazdasági nehézségek ellenére is növekszik.

Elemzők a munkahelyeket féltik

A Financial Timesnak nyilatkozó elemzők ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki a német munkaerőpiac stabilitásával kapcsolatban. Jelezték, hogy a megemelkedett energiaárak és a technológiai átalakulás egyre hátrányosabban érinti a német autóipart. Az elektromos autógyártás ugyanis kevésbé bonyolult tervezést igényel, és kevesebb munkaerőre van szükség.

Ez pedig elsősorban nem az alacsony hozzáadott értékű munkahelyeket veszélyezteti, hanem az iparban a magas tudásszintet igénylő álláshelyek számát vetheti vissza a folyamat. Az átlagfizetések – a kék és fehérgalléros munkaköröket is figyelembe véve – évi 60-80 ezer euró között mozognak a gyártási területeken. A munkaerőigény ugyanakkor tovább nő, így a munkaerőhiány is, elsősorban az egészségügyben, a szociális területeken, például az idősgondozásban.

Az érdekképviseletek és a szakértők ugyanakkor kiemelik, ezeken a területeken jóval alacsonyabbak a fizetések, így nem jelentenek alternatívát az ipari munkahelyek megszűnésének ellensúlyozására.