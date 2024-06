Átrajzolhatja Azahriah sikertörténete a hazai könnyűzene erőviszonyait?

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Tavaly 814 millió forintos bevétellel zárt az Azahriah menedzselésével is foglalkozó Supermanagement. A Telex összefoglalója szerint ez közel duplája a 2022-es bevételnek. Arra, hogy a 22 éves magyar zenész tripla koncertje a Puskás Arénában jelentősen megemeli-e a cég bevételét, majd csak a 2024-es pénzügyi beszámolóban derül fény. A jegyeladások alapján

a triplázás nettó 1,5 milliárd forint bevételt hozhatott.

A rekordnépszerűség tehát rekord magas bevételt hozhatott a fiatal zenésznek és az őt menedzselő vállalkozásnak is. A képet ugyanakkor erőteljesen rontja, hogy a múlt pénteki, szombati és vasárnapi koncertek

összköltsége is elérte az 1,5 milliárd forintot. Ezért az sem kizárt, hogy a hazai könnyűzene történelmi koncertsorozata végül veszteséges volt.

Az anyagi értelemben vett bukás azt követően merülhetett fel, hogy Azahriah ügynöksége, a Supermanagement tulajdonosa, egyben ügyvezetője Tóth Gergely, valamint Tóth Kristóf projektmenedzser nemrég arról beszélt, majdnem 1,5 milliárd forint volt a költsége a Puskás-koncerteknek, miután nem spóroltak semmin – számolt be a Világgazdaság.

Ebből pedig az következik, hogy nagyjából nullás lehetett a három Puskás-koncert eredménye. Csakhogy előkerült egy szempont, ami valamennyire érthetővé teszi az esetleges veszteség közeli végeredményt. Elhangzott ugyanis, hogy a Puskás Arénába szervezett koncert akkor nullszaldós alapesetben, ha legalább 35 ezer jegyet értékesítenek. Azt is tudjuk, hogy a három Azahriah-fellépésre összesen több mint 130 ezer belépőt adtak el, vagyis koncertenként átlagosan 43-45 ezret. Miután az Azahriah-show-t tényleg nem aprózták el, világszínvonalú technikát használtak – csak a színpad 250 millió forintba került –, benne van a pakliban, hogy a 35 ezer jegynél többre volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán nulla körülire kihozzák a rendezvényt.

Érdemben nem várható, hogy átrajzolja Azahriah sikertörténete a hazai könnyűzenei piacot. A Supermanagement tavalyi árbevételét lényegesen meghaladta a magyar piac másik kiemelkedő szereplője, a Gold Record 2,3 milliárdos árbevétele, valamint a Magneton 1,5 milliárd forintos bevétele.

Ami a koncertipart illeti, a legnagyobb piaci szereplő, a térségben a legismertebb nemzetközi előadók koncertjei mögött álló Live Nation (például a Coldplay és Lenny Kravitz budapesti fellépése mögött is a cég áll) közép-európai leányvállalata megduplázta a bevételeit – idézte fel a Telex. 2023-ben a korábbi 6 milliárdról 11,6 milliárd forintra nőtt a cég bevétele, a Live Nation CEE így 1,7 milliárd forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet.

A digitális zeneterjesztési piacon itthon fontos szereplőnek számító WMMD is az előzőnél jobb évet zárt 2023-ban, a céghez a bevétel 36 százalékos növekedésének köszönhetően 1,7 milliárd forint folyt be. A WMMD a 124 millió forintos nyereségét eredménytartalékba helyezte, de a cég tulajdonosai 100 millió forintnyi osztalék kifizetéséről döntöttek. A WMMD itthoni piaci riválisa, a Believe Music a francia anyacégbe könyveli el üzleti eredményeit, így a digitális zeneterjesztő hazai pénzügyi adatairól nincs információnk.