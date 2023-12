Szerdától tovább csökkenhet a benzin ára, jövőre viszont drágulni fog

Korábban az is kiderült, hogy az adóemelés a jövő évi adócsomagba is bekerült, és bejelentésre került az is, hogy ezt az emelést az uniós megszabott minimumszinthez igazítják majd. A Pénzügyminisztérium akkor azt közölte:

hazánk évek óta a kötelezettségszegési eljárást kockáztatta, hogy az uniós szint alatt tartotta a jövedéki adót, ám azt jövőre már teljesíteni kell.

Mindez azt fogja jelenteni, hogy 41,3 forinttal fog drágulni a benzin és dízel január 1-től. A benzinnél 152,55, a gázolajnál pedig 142,9 forint lesz literenként az adó mértéke. A dízel esetében – ugyanilyen bontásban – 153, illetve 143 forintra nő az adóteher literenkénti összege.

Kösz, Brüsszel!

„A kormánynak, ha úgy alakul, van módja, hogy egy alacsonyabb jövedéki adóemeléssel teljesítse az uniós elvárást, így elkerülve a kötelezettségszegési eljárást. Itt van mozgástere a kormánynak, ez mindenképpen segítene abban, hogy ne legyen olyan mértékű a következő év első napjában” – mondta korábban lapunk megkeresésére Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetője.