Kiderült, ezért csökkent most a benzin ára, de meddig élvezhetjük?

Szeptemberben mindenkit sokkoltak az üzemanyagárak, a benzin esetében soha nem látott magasságokban volt a literenkénti ár. A holtankoljak.hu hetente többször is szinte megrémítette az autósokat, milyen árak várhatóak átlagosan a kutakon. Szeptember 20-a mindenképp gyászos nap volt, aznap szerdától ugyanis a 95-ös benzin literje, 662 forintba került, míg a gázolaj 686-ba. Fontos hozzátenni, ezek átlagárak, ha valaki az autópálya mellett tankolt, nyugodtan beleszaladhatott 700 forint feletti árakba, nem is beszélve arról, ha valakinek prémium üzemanyagot kell tankolnia.

Szeptember végétől-október elejétől azonban szerencsére fel lehetett lélegezni, szép sorban csökkentek a nagykereskedelmi árak.

Először csak pár-pár forinttal, majd október 4-től jött egy erőteljes esés a benzin esetében, amikor is nyolc forintos árcsökkenést lehetett tapasztalni, ez a szám a dízelnél csak négy forintos volt.

Rá egy hétre jött az újabb jó hír, ugyanis a szaklap azt írta, hogy a benzin és a gázolaj esetében is bruttó húsz forinttal csökken a beszerzési ár, ami várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd. Az utolsó jó hírt tavaly péntekre kaptuk, amikor is a benzin hét, a gázolaj bruttó tíz forinttal kerül kevesebbe a kutaknak. Azóta nem változtak az árak.

De miért történik mindez?

A kútoszlopoknál látható árakat két alapvető tényező határozza meg: a forint és a devizák közötti árfolyam, valamint a Brent típusú üzemanyag tőzsdei ára. Előbbinél az látható, hogy dollárral szemben a hazai fizetőeszköz a szeptember közepi 359 forintos szintről szeptember végére 373 forintig is felment, majd mostanra a 362 forintos szintre ereszkedett vissza. A Brent hordónkénti áránál is látható volt a szeptember végi növekedés, 27-én például volt olyan pont, mikor egy hordóért (a tőzsdén az olajárat hordóban mérik –a szerk.) elkértek 94 dollárt is, ez október elején erős zuhanásnak indult, volt olyan nap, mikor már csak 84,5 dollárt kértek érte, jelenleg 90-91 dollár között jegyzik a Brentet.

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Mandinernek elmondta, az üzemanyagárak most tapasztalt változása mögött az áll, hogy a benzin egy szezonális termék, amelyik most „kezd kimenni a szezonból”.

A benzin főleg a tavasz-nyári időszaknak a slágerterméke, a turizmus és a szabadságolások hatására nő meg a benzin iránti kereslet”

– közölte a szakértő, aki szerint a hazai fogyasztás részarányában egyharmad a benzin, kétharmad a gázolaj, utóbbit leginkább a gazdasági szereplők használják, míg előbbit a magánszemélyek.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára lapunknak azzal magyarázta, a gázolaj ára miért nem tud jóval nagyobb ütemben csökkenni, hogy ősztől fokozatosan növekszik a kereslet a gázolajra, amely magasan tartja az árakat.

Jelenleg egész Európa gázolaj-érzékeny. Az a nagyon komoly, közel húsz százalékos részarány, amit a múltban az európai üzemanyagpiac ellátásában az orosz alapgázolaj képezte, annak a kiváltása nem volt egyszerű, illetve mindenképpen költséges is volt az alternatív irányok megtalálása”

– értékelt Grád Ottó.

Az olajipari szakember portálunknak kiemelte, jelenleg az Egyesült Államokból, a közel-keleti, de még a távol-keleti finomítókból is érkezik gázolaj szállítmány az Európai Unió területére.

Megváltozott a piac, valamint a beszállítási források, ennek eredménye a gázolaj stabilan magas ára”

– mondta Grád Ottó a Mandinernek.

Mégis jön a 700 forintos literenkénti ár?

Mint ismert, a jövő évtől mindenképp emelkedik a benzin és a gázolaj jövedéki adója. Ez egy uniós elvárásnak köszönhető, a Pénzügyminisztérium szerint már évek óta a kötelezettségszegési eljárást kockáztatja a magyar állam azzal, hogy az uniós elvárás alatt tartja a jövedéki adót szintjét. A Világgazdaság korábban úgy írt a részletekről, hogy ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 50 dollár alatt alakul, akkor a benzin literenkénti jövedéki adója 125 forint helyett 157 forint lesz, 50 dolláros árszint fölött pedig az eddigi 120 forint helyett 152 forint adót fizetnek az autósok a tankoláskor. A dízel esetében – ugyanilyen bontásban – 153, illetve 143 forintra nő az adóteher literenkénti összege.

Grád Ottó lapunknak ezzel kapcsolatban elmondta, ha lényegi változás nem történik a jegyzésárakban és bekerül a jövedéki adóemelés, akkor

van esély arra, leginkább a gázolaj esetében, hogy az átlagár meg fogja haladni a 700 forintos literenként árat januártól.

A Magyar Ásványolaj Szövetség vezetője leszögezte, mivel ismertek már az októberi első jegyzésárak, így egy kisebb jövedéki adó emeléssel is teljesíthető az uniós követelmény.

A kormánynak, ha úgy alakul, van módja, hogy egy alacsonyabb jövedéki adóemeléssel teljesítse az uniós elvárást, így elkerülve a kötelezettségszegési eljárást. Itt van mozgástere a kormánynak, ez mindenképpen segítene abban, hogy ne legyen olyan mértékű a következő év első napjában”

– zárta Grád Ottó.

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP