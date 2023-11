Azt már tudjuk, hogy fájni fog jövőre a tankolás, csak azt nem, mennyire

Az borítékolható, hogy a már mostani, nem túl barátságos árak még rosszabbak lesznek 2024-től, ennek pedig nem gazdasági okai vannak. Ha Magyarország el akarja kerülni a különböző eljárásokat, akkor teljesítenie kell az Európai Unió azon rendelkezését, miszerint tagállami szinten mindenkinek emelnie kell az üzemanyagok jövedéki adóját.

A nyár legelején az is kiderült, hogy az adóemelés a jövő évi adócsomagba is bekerült. Bejelentésre került akkor az is, hogy ezt az emelést az uniós megszabott minimumszinthez igazítják majd. A Pénzügyminisztérium akkor azt közölte, hazánk évek óta a kötelezettségszegési eljárást kockáztatta, hogy az uniós szint alatt tartotta a jövedéki adót, ám azt jövőre már teljesíteni kell.