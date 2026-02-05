Itt a lista, ami aranyat ér – hét szokás, ami sikeressé teszi az idei évet!

Ezt tegye, hogy ne legyen kudarcélmény az újévi fogadalomból!
Ha új esztendő, akkor fogadalmak, amelyeket a legtöbbször hamar megszeg az ember. A pszichológus szerint van megoldás!
Rengeteget tehetünk azért, hogy eredményes legyen az évünk. Íme néhány olyan jó szokás, amelyek bevezetésével ráléphetünk a siker útjára.
Gondoljunk bele, ha előreugorhatnánk az időben: mi kellene ahhoz az esztendő végén visszatekintve, hogy eredményesnek nevezhessük az évet? Válaszoljuk meg magunknak, milyen kihívások várnak ránk, milyen változásokat akarunk megvalósítani, és mit szeretnénk idén tanulni! Sokak számára bizonytalan, mit tartogat majd a 2026-os esztendő, de annak érdekében, hogy jó évünk legyen, bizony rengeteget tehetünk. „Először mondd el magadnak, milyen ember szeretnél lenni, aztán tedd meg, amit tenned kell. Mert szinte minden tevékenységben ezt látjuk” – mondta egykoron az ókori görög filozófus, Epiktétosz, szavai pedig a mai napig érvényesek, kiállták az idő próbáját. Íme, olyan jó szokások, amelyek bevezetésével ráléphetünk a siker útjára.
Íme néhány tipp és tanulható szokás, amelyek bevezetésével tehetünk egy lépést a 2026-os év sikeressé tételéhez. A napirend kialakítása, az apró lépések szerepe, a hatékonyság növelése, illetve a pihenés és a mozgás beiktatása is hangsúlyos – írja Ryan Holiday, író, médiastratéga, aki szerint
mindennapjainkba építésével sokat tehetünk a fejlődés érdekében.
A reggel meghatározza az egész napot. Kulcsfontosságú, hogy rangsoroljuk a fontos dolgokat, és minél hamarabb elvégezzük a határidős, munkával összefüggő teendőinket. Az elhúzódó telefonhívások és megbeszélések nem csak időt vesznek el, de a feladatainkhoz szükséges energiát is felemésztik. A legfontosabb kötelezettségeken legyen a fókusz, minden más csak utána jöhet.
Apró szokások bevezetésével is hatalmas lehetőségek nyílhatnak, ezek összességében jelentős változást hozhatnak az életünkbe. Jó példa az olimpiára készülő brit kerékpáros csapat, amely a 2000-es években a sportággal kapcsolatos minden szakterületen 1 százalékos fejlődésre összpontosított, és 2008-ban végül aranyérmesként zárt Pekingben.
Egyszerű, de erőteljes koncepció: a rendszeresen elvégzett apró szokások összességében jelentős, rendkívüli eredményre vezetnek.
Emellett a tökéletesség eszményének a vég nélküli kergetése sem célra vezető: a túl magasra tett léc a fejlődés ellensége. A kitartás hosszú távon gyümölcsöt arat, elég minden nap egy kis előrelépésre törekedni.
Az ismert amerikai színész, Matthew McConaughey egyszer elmesélte, megdöbbent, amikor rájött, azzal forgácsolja szét magát, hogy túl sok mindennel foglalkozik egyszerre. „Volt egy produkciós cégem, egy zenei kiadóm, egy alapítványom, színészi karrierem és családom. Felhívtam az ügyvédemet, hogy intézkedjen a produkciós cég és a zenei kiadó bezárásáról. Maradt a három dolog, ami a legfontosabb volt számomra.
Öt területen voltam középszerű, de amikor már csak három dologra kellett koncentrálnom, felszabadultabban és jobb minőségben mentek a dolgaim.”
Marcus Aurelius római császár állapította meg, hogy a kevesebb teendő kettős elégedettséget okoz: egyrészt kevesebb feladat terhel, másrészt ezeket eredményesebben is csinálhatjuk. Érdemes átgondolni, mely elfoglaltságaink a legfontosabbak.
A római filozófus, Seneca úgy vélte, hogy az egyetlen dolog, ami minden bolondban közös: mindig készen állnak a kezdésre. A halogatással csak torlódnak a feladataink, miközben, ha nekifogunk, jóleső érzéssel kezdhetünk új fejezetet az életünkben, miután kipipáltunk egy feladatot. Később sem lesz könnyebb és lehet, hogy most sem olyan nehéz. A sokáig halogatott dolgokkal kapcsolatban általában rájövünk, hogy amitől annyira tartottunk, valójában meglehetősen egyszerűen megoldható. Fogjunk neki most!
Egy új szokás elsajátítása eleinte mindig ijesztőnek tűnik, éppen ezért érdemes kisebb dolgokkal kezdeni. Akár futásról, akár saját testsúlyos edzésről beszélünk, ne csapjunk rögtön a közepébe!
Kiemelten fontos a fokozatosság, ha módszeresen és tudatosan apró kihívásoknak tesszük ki magunkat, kezelhetővé és rutinná válik a korábban rettegett kihívás.
Bármilyen tipp hasztalan, ha nincs elég energiája az embernek. Ha a katonaságnál is alvásfegyelemről beszélnek, azt jelenti, hogy a pihenés tekintetében még a kőkeményre edzett harcosoknak is tudatosnak kell lenniük. Az alvás olyan időszak, amit nem lehet megspórolni az életünkben. Tisztában vagyunk vele, hogy éjszakánként szükségünk van 7-8 óra alvásra, hogy megágyazzunk a lehető legjobb teljesítménynek.
Az önfejlesztéshez vezető út göröngyös és a kisebb bukások elkerülhetetlenek. Néha legyőz bennünket a lustaság vagy a halogatás, de ilyen előfordul.
Ez nem jelenti azt, hogy rossz emberek vagyunk, csak azt, hogy emberek vagyunk, akik csak akkor Vesztenek, ha feladják!
Sokatmondó, hogy a zen hagyományban és a Bibliában is szerepel a hétszer elesés és nyolcszor felállás közmondásának változata. Ne adjuk fel csak azért, mert nem vagyunk tökéletesek. Nem lenne életszerű varázsütésre átalakítanunk magunkat 2026-ban, de apró lépésekkel haladhatunk előre a céljaink felé.
A már idézett Epiktétosz találóan fogalmazott a mindennapi motivációt illetően, hogy jobb emberként induljunk neki az év folytatásának.
Az igazi ember a nehéz időkben mutatkozik meg. A bajban, úgy kell gondolnia magára az embernek, mint egy birkózónak, akit abból a célból teremtett Isten, hogy olimpiai bajnokká nevelje”
– erősítette meg a görög filozófus.
