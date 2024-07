Ezek a főszezonos nyaralások előnyei – és hátrányai!

Előnyök és hátrányok

Az éghajlat fontos tényező lehet a nyaralás lefoglalásában, de nem ez az egyetlen, hiszen sok családos utazónak az iskolai nyári szünethez is alkalmazkodnia kell. Természetesen a főszezonban történő utazásnak azonban vannak előnyei, különösen az infrastruktúrát illetően, hiszen egyes járatok és vonatok gyakrabban közlekednek, vagy csak a főszezonban állnak forgalomba – emellett azonban a már említett tömeggel és kánikulával is kalkulálnia kell a főszezont választóknak. A kevésbé felkapott régiókban ezzel szemben az üzletek és az éttermek korlátozottabb nyitvatartással rendelkeznek, vagy teljesen be is zárnak a csúcsidőszakot kivéve, ám az elő- és utószezonban elviselhetőbb a klíma és kisebb a tömeg. Mindezek ismeretében mindenki a szabadsága, a hőtűrőképessége és a desztináció vonzereje alapján dönthet vakációjának időpontjáról.