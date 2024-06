Akkora a hőség, hogy megállt az élet Görögországban

Fotó: Pixabay

Athénban bezárták szerdán az Akropoliszt a nyár első hőhulláma miatt, Görögország középső és déli részein pedig iskolák maradtak zárva a hőség miatt. Szerte a fővárosban egészségügyi dolgozókat helyeztek készenlétbe, mert szerdán és csütörtökön a hőmérő higanyszála várhatóan a 40 Celsius fokot is megüti az Észak-Afrika felől érkező hőség és por következtében. Az UNESCO-világörökség részét képező athéni Akropolisz, a görög főváros legjelentősebb turisztikai célpontja déltől délután öt óráig zárva tart. A helyi Vöröskereszt munkatársai palackozott vizet osztogatnak a turistáknak. A pizzafutárok és futárszolgálatok működését is megtiltották 12 és 17 óta között. A munkaügyi minisztérium engedélyezte a távmunkát azoknak, akik otthonról is tudnak dolgozni.

Athénban 2007-ben mérték az eddigi legmagasabb hőmérsékletet, 45 fokot, országszerte pedig a legmelegebbet (48 fokot) 1977-ben jegyezték fel az Athénhoz közeli Elefszinában.

Görögország Európa azon országai közé tartozik, amelyek a leginkább ki vannak téve a klímaváltozás hatásainak. A tavalyi hőhullám során számos erdőtűz pusztított, majd viharok okoztak termőföldeket és ezzel emberek megélhetését is tönkre tevő súlyos áradásokat.

Meteorológusok szerint az elmúlt tél volt az ország feljegyzett történek legmelegebb tele, ami kedvez további erdőtüzek kitörésének az idén. Görögországban az idén egyébként is a vártnál korábban elkezdődtek az erdőtüzek, így már márciusban volt példa egyre.

Szerdán tűzoltók és rendőrségi egységek járőröztek földön és levegőben, szemmel tartva az erdőségeket, és készülve az előrejelzések szerint szeles hétvégére, ami szintén kedvez a tüzek terjedésének. A görög katasztrófavédelmi hatóságok fokozták a személyzet kiképzését és bővítették létszámát. A hőség megszűnését hétvégére várják.

(MTI)