Egy BLM-tüntetésen lelőtt gyerek édesapjának üzenete

Sokkoló fordulatot vett a BLM mozgalom – írja a Vasárnap.hu. Egy nyolcéves fekete bőrű kislány esett áldozatául a feketék jogaiért kampányoló Black Lives Matter mozgalom néhány nappal ezelőtti tüntetésének. A gyermek épp édesanyjával ült egy autóban, amikor a halálos találat érte. Az édesapa kemény szavakat intézett a magát antirasszistának hirdető BLM-hez.

„Azt állítjátok, számít a feketék élete… megöltétek a saját véreteket… megöltetek egy gyereket!” – fogalmazott a nyolcéves kislány édesapja a tüntetőknek címzett megrendítő beszédében. A halálos lövés július 4-én történt Atlantában, ahol a magát rasszizmusellenesnek hirdető Black Lives Matter mozgalom tiltakozó akciót szervezett egy kevesebb mint egy hónapja történt eset miatt, amikor egy rendőr dulakodás közben lelőtte egy élelmiszerlánc fekete alkalmazottját.

Az édesapa megrázó beszédében elmesélte, hogy kislánya éppen az unokatestvérét látogatta meg, mielőtt a végzetes lövés eldördült. A történtekkel kapcsolatban megszólalt Keisha Lance Bottoms, a város polgármestere is: „Ezt most nem kenhetitek a rendőrökre. Nem mondhatjátok, hogy mindez a bűnügyi igazságszolgáltatás reformjának érdekében történt. Ez csupán arról szól, hogy pár ember, akinek fegyvere van, rálőtt egy nyolc éves gyerekre. Miért?”

Az eset sokkolta az amerikai közvéleményt, amely teljes mértékben kezd elpártolni a kétes eredetű mozgalomtól – fogalmaz a portál. A hétvégén több emberéletet is követelő erőszakos bűncselekmény is történt az ország különböző pontjain – Chicagoban 17-en vesztették életüket, többek között egy hétéves kislányt és egy tizennégy éves fiút is megöltek a tüntetések során, míg New Yorkban hatan hunytak el az antirasszista protestálókhoz kapcsolható zavargások miatt.

"They say Black Lives Matter. You killed your own... You killed a child.”



