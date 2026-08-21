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vis horvátország nyaralás orbán viktor

Orbán Viktor továbbra is az Adrián tölti szabadságát

2026. augusztus 21. 12:09

A volt miniszterelnököt ezúttal a Split közelében fekvő Vis szigetén látták, ahol fiával, Orbán Gáspárral és vejével, Tiborcz Istvánnal töltötte a napot.

2026. augusztus 21. 12:09
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A 24.hu cikke szerint Orbán Viktor már júliusban, Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy megszerette a vitorlázást, és új hobbijának Horvátországban hódol. Akkor azt mondta, általában hárman-négyen tartózkodnak a hajón, a társaság pedig időnként családtagokkal és barátokkal változik.

A 444 egyik „olvasója” pénteken fényképeket küldött a lapnak, amelyeken Orbán Viktor a Vis szigetén látható.

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A beszámoló szerint a miniszterelnök fia és veje társaságában egy kávézóban ült, majd egy mérkőzést is néztek. Később gumicsónakkal tértek vissza a közelben horgonyzó vitorláshoz.

Orbán Viktor már korábban is megfordult a helyszínen: a beszámolók szerint ugyanabban a kávézóban két évvel ezelőtt is látták.

Több helyen is feltűnt a nyáron

Orbán Viktor legalább két hete tölti szabadságát a térségben. Augusztus 7-én Szerbiában, egy trombitafesztiválon látták, ahol Világi Oszkár felvidéki magyar üzletember, a Mol vezérigazgató-helyettese, valamint Taraczky Dániel, a hatvanpusztai birtok főtervezője társaságában jelent meg.

A hét elején Abbáziában is lefotózták. Akkor Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában tartózkodott Horvátországban.

A volt kormányfő nyaralásáról, illetve arról, hogy kinek a vitorlására motorcsónakoztak Orbánék, a 444 megkérdezte Havasi Bertalant. A Fidesz kommunikációs igazgatója, Orbán volt szóvivője kérdéseikre annyit írt: „nem tudom a részleteket Orbán Viktor magánprogramjairól. Nem is szükséges tudnom”. Hozzátette, hogy ha lesz hivatalos pártelnöki program, arról tájékoztatást ad.

A korábbi miniszterelnök azonban a nyaralása alatt is figyelemmel kíséri a magyar politikai eseményeket: csütörtökön például reagált Lázár János bejelentésére, miszerint a politikus távozik a parlamentből.

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 2 komment

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sarzal
2026. augusztus 21. 12:15
már két éve is volt abban a kávézóban....hát ez egy akkora hír amiről nem szívesen maradtam volna le
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kapor tyütyü
2026. augusztus 21. 12:14
Vis jó hely. Attól jobb csak Lastovo sziget, ahová már nemigen mennek turisták.
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