Orbán Viktor továbbra is az Adrián tölti szabadságát

A 24.hu cikke szerint Orbán Viktor már júliusban, Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy megszerette a vitorlázást, és új hobbijának Horvátországban hódol. Akkor azt mondta, általában hárman-négyen tartózkodnak a hajón, a társaság pedig időnként családtagokkal és barátokkal változik.

A 444 egyik „olvasója” pénteken fényképeket küldött a lapnak, amelyeken Orbán Viktor a Vis szigetén látható.