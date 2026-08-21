Orbán Viktor továbbra is az Adrián tölti szabadságát

Orbán Viktor már reagált is Lázár János lemondására
A Fidesz elnöke továbbra is számít Lázár Jánosra.
A volt miniszterelnököt ezúttal a Split közelében fekvő Vis szigetén látták, ahol fiával, Orbán Gáspárral és vejével, Tiborcz Istvánnal töltötte a napot.
A 24.hu cikke szerint Orbán Viktor már júliusban, Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy megszerette a vitorlázást, és új hobbijának Horvátországban hódol. Akkor azt mondta, általában hárman-négyen tartózkodnak a hajón, a társaság pedig időnként családtagokkal és barátokkal változik.
A 444 egyik „olvasója” pénteken fényképeket küldött a lapnak, amelyeken Orbán Viktor a Vis szigetén látható.
A beszámoló szerint a miniszterelnök fia és veje társaságában egy kávézóban ült, majd egy mérkőzést is néztek. Később gumicsónakkal tértek vissza a közelben horgonyzó vitorláshoz.
Orbán Viktor már korábban is megfordult a helyszínen: a beszámolók szerint ugyanabban a kávézóban két évvel ezelőtt is látták.
Orbán Viktor legalább két hete tölti szabadságát a térségben. Augusztus 7-én Szerbiában, egy trombitafesztiválon látták, ahol Világi Oszkár felvidéki magyar üzletember, a Mol vezérigazgató-helyettese, valamint Taraczky Dániel, a hatvanpusztai birtok főtervezője társaságában jelent meg.
A hét elején Abbáziában is lefotózták. Akkor Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában tartózkodott Horvátországban.
A volt kormányfő nyaralásáról, illetve arról, hogy kinek a vitorlására motorcsónakoztak Orbánék, a 444 megkérdezte Havasi Bertalant. A Fidesz kommunikációs igazgatója, Orbán volt szóvivője kérdéseikre annyit írt: „nem tudom a részleteket Orbán Viktor magánprogramjairól. Nem is szükséges tudnom”. Hozzátette, hogy ha lesz hivatalos pártelnöki program, arról tájékoztatást ad.
A korábbi miniszterelnök azonban a nyaralása alatt is figyelemmel kíséri a magyar politikai eseményeket: csütörtökön például reagált Lázár János bejelentésére, miszerint a politikus távozik a parlamentből.
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A Fidesz elnöke továbbra is számít Lázár Jánosra.
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