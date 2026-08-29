Megfenyegették a Telex munkatársát a Rákóczi téren

Lerohanta a templomból kijövet Orbán Viktort a Telex, a kormányfő szép adventet kívánt a lap munkatársainak
Mutatjuk a szürreális jelenetet.
Fábián Tamás elmondása szerint agresszívan fenyegette egy férfi Józsefvárosban.
A Telex munkatársát, műsorvezetőjét és riporterét, Fábián Tamást egy férfi szombat délelőtt agresszívan megszólította a budapesti Rákóczi téren, majd azzal fenyegette, hogy megüti – írta Fábián a közösségi oldalán közzétett beszámolójában.
Fábián elmondása szerint feleségével és négyhetes kislányával reggelizni indult, amikor egy kék Citroënben ülő férfi odaszólt neki: „Hajrá Fidesz, Tamara!”, majd kézmozdulatot tett felé. Miután Fábiánék leparkoltak a Csiga teraszánál, a férfi odament hozzájuk.
A férfi azt kérdezte Fábiántól, emlékszik-e arra, amikor „Orbánt zaklatta a templomból kifelé jövet”, és azt állította, hogy a mostani helyzet ahhoz hasonló. Fábián arra kérte, hogy fejezzék be a beszélgetést.
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Mutatjuk a szürreális jelenetet.
A férfi ezt követően közölte vele, hogy „egy féregnek” tartja, és azt mondta, csak azért nem üti meg, mert Fábián családja is ott van. Fábián szerint a férfi viselkedése agresszív és félelemkeltő volt, de többszöri felszólítás után visszament az autójához.
A riporter szerint ez volt a második alkalom, hogy képernyős szereplése óta hasonlóan ellenségesen közelítettek hozzá. Évekkel korábban a Jászai Mari téren egy férfi azt mondta neki, hogy szerencséje van, mert korábban az olyan „hazaárulókat”, mint ő, felakasztották.
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Ezúttal sem jártak sikerrel Fábián Tamásék.
Fábián bejegyzésében azt írta, sajnálja, hogy vannak, akik ilyen mérgező indulatokkal élnek, és reméli, hogy idővel konszolidálódnak az indulataik. Szerinte a politikai véleménykülönbségeket kulturáltan, a fizikai bántalmazás kilátásba helyezése nélkül kellene megvitatni. A konfliktus végén jó egészséget kívánt a férfinak.
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