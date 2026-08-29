Megfenyegették a Telex munkatársát a Rákóczi téren

A Telex munkatársát, műsorvezetőjét és riporterét, Fábián Tamást egy férfi szombat délelőtt agresszívan megszólította a budapesti Rákóczi téren, majd azzal fenyegette, hogy megüti – írta Fábián a közösségi oldalán közzétett beszámolójában.

Fábián elmondása szerint feleségével és négyhetes kislányával reggelizni indult, amikor egy kék Citroënben ülő férfi odaszólt neki: „Hajrá Fidesz, Tamara!”, majd kézmozdulatot tett felé. Miután Fábiánék leparkoltak a Csiga teraszánál, a férfi odament hozzájuk.