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08. 29.
szombat
fábián tamás telex férfi

Megfenyegették a Telex munkatársát a Rákóczi téren

2026. augusztus 29. 13:39

Fábián Tamás elmondása szerint agresszívan fenyegette egy férfi Józsefvárosban.

2026. augusztus 29. 13:39
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A Telex munkatársát, műsorvezetőjét és riporterét, Fábián Tamást egy férfi szombat délelőtt agresszívan megszólította a budapesti Rákóczi téren, majd azzal fenyegette, hogy megüti – írta Fábián a közösségi oldalán közzétett beszámolójában.

Fábián elmondása szerint feleségével és négyhetes kislányával reggelizni indult, amikor egy kék Citroënben ülő férfi odaszólt neki: „Hajrá Fidesz, Tamara!”, majd kézmozdulatot tett felé. Miután Fábiánék leparkoltak a Csiga teraszánál, a férfi odament hozzájuk.

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A férfi azt kérdezte Fábiántól, emlékszik-e arra, amikor „Orbánt zaklatta a templomból kifelé jövet”, és azt állította, hogy a mostani helyzet ahhoz hasonló. Fábián arra kérte, hogy fejezzék be a beszélgetést.

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A férfi ezt követően közölte vele, hogy „egy féregnek” tartja, és azt mondta, csak azért nem üti meg, mert Fábián családja is ott van. Fábián szerint a férfi viselkedése agresszív és félelemkeltő volt, de többszöri felszólítás után visszament az autójához.

A riporter szerint ez volt a második alkalom, hogy képernyős szereplése óta hasonlóan ellenségesen közelítettek hozzá. Évekkel korábban a Jászai Mari téren egy férfi azt mondta neki, hogy szerencséje van, mert korábban az olyan „hazaárulókat”, mint ő, felakasztották.

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Fábián bejegyzésében azt írta, sajnálja, hogy vannak, akik ilyen mérgező indulatokkal élnek, és reméli, hogy idővel konszolidálódnak az indulataik. Szerinte a politikai véleménykülönbségeket kulturáltan, a fizikai bántalmazás kilátásba helyezése nélkül kellene megvitatni. A konfliktus végén jó egészséget kívánt a férfinak.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 67 komment

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indaniso
2026. augusztus 29. 16:19
Amikor a hóhért akasszák.
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Burdisgarage
2026. augusztus 29. 16:17
Vörös tereor, fehér terror. Nem tanult történelmet ? Bankár csicskák!
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0
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doors1960
2026. augusztus 29. 16:12
Aki szelet vet, vihart arat!😆
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pifixpi
2026. augusztus 29. 16:10
Tiszás rendezvényeken hányszor zaklatták, bántalmazták a HirTv-s újságírókat és egyszer, csak egyszer is felemelte a hangját ellene? Senkiházi!
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