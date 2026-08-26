Iskolakezdési támogatásból kimaradó családokat segített a Tisza Párt politikusa

Iskolakezdés előtt mélyszegénységben élő családokat látogatott meg Csatári Ernő, a Tisza Párt politikusa, aki azoknak a gyermekeknek is vitt tanszereket, akik nem jogosultak az 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra. A látogatásról videót tett közzé Facebook-oldalán.

Csatári elmondása szerint a családot már korábban is felkereste, amikor egy tűzesetben leégett a házuk teteje, ezt követően pedig tűzifával segítettek nekik. A politikus most egyebek mellett füzetet és színes ceruzát vitt a gyermekeknek. A videóban Csatári Ernő arról is beszélt, hogy a korábbi ígéretüknek megfelelően ezúttal is visszatértek a családhoz.