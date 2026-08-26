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tisza párt csatári ernő támogatás

Iskolakezdési támogatásból kimaradó családokat segített a Tisza Párt politikusa

2026. augusztus 26. 15:31

Csatári Ernő füzetet és színes ceruzát vitt a gyermekeknek.

2026. augusztus 26. 15:31
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Iskolakezdés előtt mélyszegénységben élő családokat látogatott meg Csatári Ernő, a Tisza Párt politikusa, aki azoknak a gyermekeknek is vitt tanszereket, akik nem jogosultak az 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra. A látogatásról videót tett közzé Facebook-oldalán.

Csatári elmondása szerint a családot már korábban is felkereste, amikor egy tűzesetben leégett a házuk teteje, ezt követően pedig tűzifával segítettek nekik. A politikus most egyebek mellett füzetet és színes ceruzát vitt a gyermekeknek. A videóban Csatári Ernő arról is beszélt, hogy a korábbi ígéretüknek megfelelően ezúttal is visszatértek a családhoz. 

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A politikus szerint a helyi Tisza-sziget tagjai is több karitatív kezdeményezésben részt vesznek, és egy korábbi felajánlásnak köszönhetően már egy másik család is segítséget kapott az iskolakezdéshez. Csatári szerint „ez egy fantasztikus kezdeményezés”, és fontosnak nevezte, hogy a helyi közösség is tegyen azért, hogy jobb legyen mindenkinek. 

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Nyitókép: Illusztráció/Pexels

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. augusztus 26. 16:43
-hát ez undorító jelenet volt! Legalább egy fókát a labdával felvonultathatott volna.., de legalább egy kutyát, mókust, vagy cicát... -ez így kevés volt... Jó, jó! Lehetett volna sokkal rosszabb is, ha Csatári igazi politikus volna... Amatőrtől amatőr hiba..!
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1
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krisztoforo48-2
2026. augusztus 26. 16:27
Mind a kb.400 ezret? Mi a fasznak vagy képviselő?Akadályozd meg az ilyen intézkedéseket vagy takarodj a picsába!!!
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2
0
vapepe
2026. augusztus 26. 16:20
Szép-szép. A faluban nincs más, akinek még adhatna? Kérjen Potykától a bögrék árából rá. Vagy mint alább elhangzott, ismerje be, hogy elbalfaszbukták és hajtsa el a főnit a faszbukba.
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1
0
Kiscsiga
2026. augusztus 26. 16:18
megjött a pinz ma már több c tipust láttam tök részegen beájulva
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