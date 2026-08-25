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család családi tisza párt rétvári bence KDNP iskolakezdési támogatás

Ezek a nehéz helyzetben élő családok nem kapnak iskolakezdési támogatást

2026. augusztus 25. 11:52

„Ők vajon miért nem?” – tette fel a kérdést a kereszténydemokraták frakcióvezetője. A Fidesz-frakció korábban közleményében azt írta: a kormánypárt hazudott az iskolakezdési támogatásról.

2026. augusztus 25. 11:52
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„Akik nem kaptak iskolakezdési támogatást:

  • minimálbért kereső két szülő
  • nagycsaládos szülők

Ők vajon miért nem?”

– írta Facebook-oldalán Rétvári Bence, a kereszténydemokraták (KDNP) parlamenti frakcióvezetője.

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Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, hétfőn megkezdte a Magyar Posta az iskolakezdési támogatás első részletének kézbesítését azon rászoruló gyermekek családjai számára, akik a családi pótlék ellátást is postai úton kapják kézhez.

Az iskolakezdési támogatás első 50 000 Ft-os részlete az előre hozott családi pótlékkal egyidőben érkezik, ám külön utalványon. Amennyiben egy család több gyermek után is jogosult iskolakezdési támogatásra, akkor azt – a családi pótlék kifizetésével azonos módon – egy kifizetési utalványon fogják az érintettek megkapni.

A Fidesz-frakció a napokban közleményben értékelte a Tisza-kormány első száz napját, amelyben azt írták: 

a Tisza Párt a kampányban több olyan intézkedés azonnali végrehajtását ígérte, amely száz nap elteltével sem történt meg.

A legnagyobb ellenzéki frakció ezzel kapcsolatban többek között azt állította: a kormánypárt hazudott az iskolakezdési támogatásról, a gyógyszerek áfájáról és a 480 forintos benzinárral kapcsolatban is, valamint magára hagyta az azbeszttel szennyezett területeken élő családokat.

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Nyitókép: Pixabay

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Összesen 49 komment

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rottyos-ducse
2026. augusztus 25. 13:18
nagycsalados szulok novajon miert nem ? mert ciganyok, azert nagyon helyes
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1
0
lucasko
2026. augusztus 25. 12:57
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átverték, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Lépj velünk kapcsolatba még ma a [email protected] címen.
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0
0
usafiu20
2026. augusztus 25. 12:51
A fideszmaffia alatt 16 évig, 0 Ft iskolakezdési támogatást kaptak a magyar családok.....
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2
3
dave
2026. augusztus 25. 12:44
Leszarom. Bárki kellett.
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1
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