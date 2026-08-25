Ezek a nehéz helyzetben élő családok nem kapnak iskolakezdési támogatást

Az iskolakezdési támogatás első 50 000 Ft-os részlete az előre hozott családi pótlékkal egyidőben érkezik, ám külön utalványon. Amennyiben egy család több gyermek után is jogosult iskolakezdési támogatásra, akkor azt – a családi pótlék kifizetésével azonos módon – egy kifizetési utalványon fogják az érintettek megkapni.

A Fidesz-frakció a napokban közleményben értékelte a Tisza-kormány első száz napját, amelyben azt írták: