Ezek a nehéz helyzetben élő családok nem kapnak iskolakezdési támogatást

„Facebook-kormányzás és be nem tartott ígéretek” – reagált a Fidesz-frakció a Tisza-kormány első 100 napjára
Kapkodás és az előző kabinet hibáztatása jellemzi Magyar Péter kormányát az ellenzéki párt szerint.
„Ők vajon miért nem?” – tette fel a kérdést a kereszténydemokraták frakcióvezetője. A Fidesz-frakció korábban közleményében azt írta: a kormánypárt hazudott az iskolakezdési támogatásról.
„Akik nem kaptak iskolakezdési támogatást:
Ők vajon miért nem?”
– írta Facebook-oldalán Rétvári Bence, a kereszténydemokraták (KDNP) parlamenti frakcióvezetője.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, hétfőn megkezdte a Magyar Posta az iskolakezdési támogatás első részletének kézbesítését azon rászoruló gyermekek családjai számára, akik a családi pótlék ellátást is postai úton kapják kézhez.
Az iskolakezdési támogatás első 50 000 Ft-os részlete az előre hozott családi pótlékkal egyidőben érkezik, ám külön utalványon. Amennyiben egy család több gyermek után is jogosult iskolakezdési támogatásra, akkor azt – a családi pótlék kifizetésével azonos módon – egy kifizetési utalványon fogják az érintettek megkapni.
A Fidesz-frakció a napokban közleményben értékelte a Tisza-kormány első száz napját, amelyben azt írták:
a Tisza Párt a kampányban több olyan intézkedés azonnali végrehajtását ígérte, amely száz nap elteltével sem történt meg.
A legnagyobb ellenzéki frakció ezzel kapcsolatban többek között azt állította: a kormánypárt hazudott az iskolakezdési támogatásról, a gyógyszerek áfájáról és a 480 forintos benzinárral kapcsolatban is, valamint magára hagyta az azbeszttel szennyezett területeken élő családokat.
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Kapkodás és az előző kabinet hibáztatása jellemzi Magyar Péter kormányát az ellenzéki párt szerint.
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