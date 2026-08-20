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fidesz értelmiség vélemény Babarczy Eszter

A magyar értelmiségi térben van egy erős csoport

2026. augusztus 20. 13:29

Akik nehezen fogadják el, erkölcsi kérdésnek tartják, hogy a Fidesz-támogató vagy valamilyen szinten együttműködő értelmiségiek most megtartsák a pozíciójukat.

2026. augusztus 20. 13:29
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Babarczy Eszter
Babarczy Eszter
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„Azt gondolom, hogy azok jelentős része, akiknek a történetére most kíváncsiak lennénk, miért tartották elfogadhatónak az együttműködést a hatalommal, ilyen. Mintegy belesodródtak, apránként, felkínált lehetőségenként. Aztán nem volt más lehetőségük, mint hogy ideológiailag legalább külsőleg igazodjanak, ha már kitartottak. És most egy nehezen belátható folyamatot szeretnénk tisztázni velük, amellyel talán ők maguk sincsenek tisztában. Meglehet, a Fidesz értelmiségi támogatói között is sok ilyen ember van, aki észrevétlenül igazodott, és ugyanilyen észrevétlenül fog igazodni egy másik rendszerhez is. Természetesen nem ők vannak előtérben, hanem az ideológusok, de valószínűleg ők vannak többen.
A magyar értelmiségi térben van egy erős csoport, akiknek már 2010-ben az identitásukhoz tartozott a Fidesztől való távolságtartás. Akik eleve ellenzékiek voltak, és aztán megszenvedték a Fidesz-rezsimet, amely büntette, fojtogatta ezt az értelmiségi ellenzéket. Ők azok, akik nehezen fogadják el, erkölcsi kérdésnek tartják, hogy a Fidesz-támogató vagy valamilyen szinten együttműködő értelmiségiek most megtartsák a pozíciójukat. De az szerintem nem feltétlenül jó, amikor az identitásodhoz tartozik a politikai választásod. Én mindig arra buzdítottam, hogy érzelmileg váljunk le a politikáról, mert különben gyarmatosítani fogja az életünket és megmérgezi az egymással való kapcsolódásunkat. Ezt így gondolom már harminc éve. Nem vagyok vele népszerű értelmiségiek között, de mit csináljak, ha így látom?
Tehát én együtt tudok érezni azokkal, akiknek nem volt identitásuk a "soha Fidesz" 2010-ben, és nem határolódtak el azonnal az új hatalomtól, egyszerűen csak a maguk hétköznapi életében élték a maguk hétköznapi választásait.”

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Reagálás Babarczy Eszter posztjára.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 22 komment

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tapir32
2026. augusztus 20. 14:51
A rezsicsökkentés hatékony segítség a lakosságnak és energia spórolásra ösztönöz. Egyrészt, mindenki az átlagfogyasztás alatt akar maradni másrészt, hosszú távon az átlag is csökken. Aki, megszorításokat akar bevezetni az beismeri, hogy alkalmatlan a gazdasági problémák kezelésére és az ország vezetésére. Hitványságának következményeit a lakosságra akarja tolni. Le Magyar Péterrel! Az euró bevezetését 5-10 évvel el kell halasztani.
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elcapo-3
2026. augusztus 20. 14:49
Babarczy HP.....az utálat kölcsönoös , nyugodj meg!
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sarzal
2026. augusztus 20. 14:47
úgy el volt itt nyomva ebben a diktatúrában mindenki hogy csak na....
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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 20. 14:46
Babarczy elvtársnő jól látja , hogy a büdöskomcsik kevesen vannak a NERből átállók nélkül. Ez látszik a közmédiánál, Pakson vagy az ÁVH bakjainál. Csak azt nem értem hogy az elvtársai miért nem hallgatnak rá hisz még miniszterelnököt is csak a Fidesz kukájában találtak.
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