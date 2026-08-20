A „jogállam” eszménye szemben áll a demokrácia eszményével

így e politikai döntések függetlenek vagy teljesen ellentétesek is lehetnek a többség érdekivel, gondolkodásával és helyeslésével. A „liberális demokrácia” ebben az értelemben egyre kevésbé a nép uralma, és egyre inkább kisebbségvédő, azaz oligarchikus. Emiatt a szétválás miatt a jurisztokrácia uralta politika egyre inkább kritikák tárgya lesz és elkopik a legitimitása. Mivel a jurisztokrácia nem törvényeket hoz, hanem döntéseket, amik azután beépülnek a jogalkalmazás gyakorlatába, ebből következően a jurisztokrácia egyre kevésbé a törvény uralma, és egyre inkább a bírói rend uralma lesz a választott politikusok felett.

Ennek volt a retorikai megfogalmazása például a „láthatatlan alkotmányra” hivatkozás.

Azt látjuk egyrészt, hogy a „jogállam” – legalábbis az, amit annak neveznek – megalkotása, nem a kialakulása, egyrészt határátlépésekkel, normasértésekkel jár, amivel szemben védene per definitionem a „jogállam”. A tapasztalat szerint, ha a róka egyszer rászokott a tyúkhúsra, nehezen szokik le róla. Ezért lehet erős a kritika, hogy a „jogállam” nem egy ideális intézmény létrejötte Magyarországon, hanem egy politikai kurzus igazolása. Másrészt, szuverenitásvesztéssel jár, harmadrészt ad hoc kormányzással vagy a kormányzás teljes hiányával jár. Mindez nem szükségszerű, nem a „jogállam” bármilyen értelmezéséből következik, de Magyarországon most azzal jár. Ezek így együtt a csomag részei.