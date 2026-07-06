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vitézy dávid steindl imre programiroda várkapitányság

Vitézy leváltotta a Steindl Imre Programiroda vezetőjét, átalakul a Várkapitányság irányítása is

2026. július 06. 09:53

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint mindkét szervezet élére Ambrus György építőmérnök kerül.

2026. július 06. 09:53
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Személyi változásokról és szervezeti átalakításról számolt be vasárnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető felmentette a Steindl Imre Programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát, a Várkapitányság és a programiroda irányítását pedig ezentúl közös vezetés alá vonják.

Vitézy Facebook-bejegyzése szerint mindkét szervezet élére Ambrus György építőmérnök kerül. A miniszter azt írta, korábban már együtt dolgoztak a Budapesti Fejlesztési Központban, ahol Ambrus részt vett a Diákváros mestertervének előkészítésében, emellett a MOME Campus és a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításában is vezető szerepet vállalt.

A miniszter szerint a két szervezet közös irányításának célja, hogy egyesítsék az állami magasépítési és városfejlesztési feladatokat, és hatékonyabb keretet teremtsenek a nagy állami beruházások előkészítéséhez és megvalósításához. Vitézy a következő időszak kiemelt feladatai között említette a bérlakásépítési programot, a rozsdaövezetek rehabilitációját, a budai Vár fejlesztéseinek folytatását, valamint kulturális beruházások és múzeumfejlesztések előkészítését.

 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 20 komment

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Sorrend:
namégmitnem
2026. július 06. 12:11
Azaz: kellett egy haver. Vagy egy vezető állás a havernak. Meglett.
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1
0
pollip
2026. július 06. 11:40
Gondolom, letette a Tisza esküt! Másképp nem megy!
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2
0
states-2
2026. július 06. 11:08
Vitézi fel akar zárkózni a rákosista pszichopatához elmebetegségben. A Steindl Imre programhoz egyébként annyi köze van, mint majomnak a köszörűkőhöz. Ócska kis komcsi csürhe.
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9
0
lemez
2026. július 06. 11:07
Rengeteget fejlödött a város karógeri vezetése alatt.ja,nem.Felkerúlt az europai túrizmus fekete listájára.Koszos,szemetes tele drogosokkal nem biztonságos.Sikerúlt visszamentünk europába.
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9
0
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