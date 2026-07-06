Vitézy leváltotta a Steindl Imre Programiroda vezetőjét, átalakul a Várkapitányság irányítása is

Személyi változásokról és szervezeti átalakításról számolt be vasárnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető felmentette a Steindl Imre Programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát, a Várkapitányság és a programiroda irányítását pedig ezentúl közös vezetés alá vonják.

Vitézy Facebook-bejegyzése szerint mindkét szervezet élére Ambrus György építőmérnök kerül. A miniszter azt írta, korábban már együtt dolgoztak a Budapesti Fejlesztési Központban, ahol Ambrus részt vett a Diákváros mestertervének előkészítésében, emellett a MOME Campus és a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításában is vezető szerepet vállalt.