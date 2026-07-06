Vitézy leváltotta a Steindl Imre Programiroda vezetőjét, átalakul a Várkapitányság irányítása is

Ha a Fidesz kormányzása egy tatárjárás volt, akkor Magyar Péter miért nem a gazdasággal foglalkozik?
Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés.
A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint mindkét szervezet élére Ambrus György építőmérnök kerül.
Személyi változásokról és szervezeti átalakításról számolt be vasárnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető felmentette a Steindl Imre Programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát, a Várkapitányság és a programiroda irányítását pedig ezentúl közös vezetés alá vonják.
Vitézy Facebook-bejegyzése szerint mindkét szervezet élére Ambrus György építőmérnök kerül. A miniszter azt írta, korábban már együtt dolgoztak a Budapesti Fejlesztési Központban, ahol Ambrus részt vett a Diákváros mestertervének előkészítésében, emellett a MOME Campus és a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításában is vezető szerepet vállalt.
A miniszter szerint a két szervezet közös irányításának célja, hogy egyesítsék az állami magasépítési és városfejlesztési feladatokat, és hatékonyabb keretet teremtsenek a nagy állami beruházások előkészítéséhez és megvalósításához. Vitézy a következő időszak kiemelt feladatai között említette a bérlakásépítési programot, a rozsdaövezetek rehabilitációját, a budai Vár fejlesztéseinek folytatását, valamint kulturális beruházások és múzeumfejlesztések előkészítését.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert