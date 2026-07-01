Videón, ahogy Forsthoffer Ágnes elveszi a szót Magyar Pétertől a Parlamentben
Saját párttársa némította el a miniszterelnököt.
Minden idők egyik leghiúbb politikusa úgy tátogott a tévénézők szeme láttára, mint a partra vetett hal.
„2003-ban, az akkor még sportminiszter Gyurcsány Ferencet az ellenzéki Fidesz fiatal képviselője, Szijjártó Péter interpellálta egy gyanús ingatlanügylet miatt. Gyurcsány válaszában ekkor hangzott el a legendás kijelentés, hogy ő becsületesen szerezte-e vagyonát:
»Mi az, hogy! Nagyon is!«
Szijjártó természetesen nem fogadta el a választ, majd a szavazáskor érdekes helyzet alakult ki: 181-en elfogadták, 177-en nem és négyen tartózkodtak, vagyis hiányzott a többség. A sportminiszter a bizalomvesztés küszöbére került, ahonnan – ha ott bekövetkezik – talán nem lehetett volna olyan karriert építeni, mint ami megtörtént. Az ülést vezető elnök, a szocialista Szili Katalin különös helyzetbe került. (Korábban egyike volt azoknak, akik nyíltan bírálták Gyurcsányt: »Mindaddig, amíg a pártunk a nómenklatúrától nem szabadul meg, addig ezzel szembe kell néznünk«, vagyis a diktatúra haszonélvezőinek üzleti ügyeivel.) Látszott a házelnökön, hogy átfut az agyán: a sors a kezébe adta Gyurcsány nyakát, de nem volt ereje megszorítani.
Elfogadta a választ, megmentette Fletót, aki egy évvel később már miniszterelnök volt.
2005-ben köztársasági elnököt választott a Parlament, s noha az MSZP-SZDSZ koalíciónak többséggel bírt, végül mégsem a szocialisták jelöltjét, Szili Katalint választották meg, hanem Sólyom Lászlót. Az MSZP nemzeti szárnyához tartozó, az ittmaradt bolsevikokkal és a globalistákkal ellentétben egy normálisabb irányt képviselő Szili később ott is hagyta pártját, és azt a nemzeti baloldalt testesítette meg, amelyik Pozsgay megfúrásával nem tudott gyökeret verni az MSZP-ben, amely így a liberális-kozmopolita irányba indult el.
Néhány napja hasonló jelenet játszódott le a Parlamentben. A korlátlan miniszterelnök, éppen ezredszer hágva át a házszabályt, a témától eltérően nem arra az interpellációra válaszolt, ami terítéken volt. Az elnöklő Forsthoffer Ágnes emiatt figyelmeztette Magyart, majd miután ennek – ahogy az lenni szokott – semmilyen hatása nem lett, megvonta tőle a szót, még a mikrofonját is kikapcsolta;
minden idők egyik leghiúbb politikusa úgy tátogott a tévénézők szeme láttára, mint a partra vetett hal.
Képzeljük magunkat MP helyébe: ő, aki egymaga nyerte meg a választást, minden képviselő neki köszönheti a mandátumát, pozíciókat oszt és veszt, szavára leállnak a légkondicionálók és a Passzát szél is fújni kezd, egyszerre kénytelen eltűrni, hogy egy alárendeltje, egy agyhalott alkalmazottja – horribile dictu: egy nő! – belefojtsa a szót.”
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Saját párttársa némította el a miniszterelnököt.
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Magyar Péter a parlament hétfői ülésén húzta ki a gyufát a házelnöknél, aki kikapcsolta a miniszterelnök mikrofonját.
(Nyitókép:MTI/Purger Tamás )