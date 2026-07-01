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Párhuzamok a közéletben

2026. július 01. 18:16

Minden idők egyik leghiúbb politikusa úgy tátogott a tévénézők szeme láttára, mint a partra vetett hal.

2026. július 01. 18:16
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Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap.hu

„2003-ban, az akkor még sportminiszter Gyurcsány Ferencet az ellenzéki Fidesz fiatal képviselője, Szijjártó Péter interpellálta egy gyanús ingatlanügylet miatt. Gyurcsány válaszában ekkor hangzott el a legendás kijelentés, hogy ő becsületesen szerezte-e vagyonát:

»Mi az, hogy! Nagyon is!«

Szijjártó természetesen nem fogadta el a választ, majd a szavazáskor érdekes helyzet alakult ki: 181-en elfogadták, 177-en nem és négyen tartózkodtak, vagyis hiányzott a többség. A sportminiszter a bizalomvesztés küszöbére került, ahonnan – ha ott bekövetkezik – talán nem lehetett volna olyan karriert építeni, mint ami megtörtént. Az ülést vezető elnök, a szocialista Szili Katalin különös helyzetbe került. (Korábban egyike volt azoknak, akik nyíltan bírálták Gyurcsányt:  »Mindaddig, amíg a pártunk a nómenklatúrától nem szabadul meg, addig ezzel szembe kell néznünk«, vagyis a diktatúra haszonélvezőinek üzleti ügyeivel.) Látszott a házelnökön, hogy átfut az agyán: a sors a kezébe adta Gyurcsány nyakát, de nem volt ereje megszorítani.

Elfogadta a választ, megmentette Fletót, aki egy évvel később már miniszterelnök volt.

2005-ben köztársasági elnököt választott a Parlament, s noha az MSZP-SZDSZ koalíciónak többséggel bírt, végül mégsem a szocialisták jelöltjét, Szili Katalint választották meg, hanem Sólyom Lászlót. Az MSZP nemzeti szárnyához tartozó, az ittmaradt bolsevikokkal és a globalistákkal ellentétben egy normálisabb irányt képviselő Szili később ott is hagyta pártját, és azt a nemzeti baloldalt testesítette meg, amelyik Pozsgay megfúrásával nem tudott gyökeret verni az MSZP-ben, amely így a liberális-kozmopolita irányba indult el.

Néhány napja hasonló jelenet játszódott le a Parlamentben. A korlátlan miniszterelnök, éppen ezredszer hágva át a házszabályt, a témától eltérően nem arra az interpellációra válaszolt, ami terítéken volt. Az elnöklő Forsthoffer Ágnes emiatt figyelmeztette Magyart, majd miután ennek – ahogy az lenni szokott – semmilyen hatása nem lett, megvonta tőle a szót, még a mikrofonját is kikapcsolta;

minden idők egyik leghiúbb politikusa úgy tátogott a tévénézők szeme láttára, mint a partra vetett hal.

Képzeljük magunkat MP helyébe: ő, aki egymaga nyerte meg a választást, minden képviselő neki köszönheti a mandátumát, pozíciókat oszt és veszt, szavára leállnak a légkondicionálók és a Passzát szél is fújni kezd, egyszerre kénytelen eltűrni, hogy egy alárendeltje, egy agyhalott alkalmazottja – horribile dictu: egy nő! – belefojtsa a szót.”

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(Nyitókép:MTI/Purger Tamás )

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. július 01. 19:34
Az övcsat azóta megtette a dolgát, kapcsolatuk kiegyensúlyozott a következő verésig.
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2
0
Ohel
2026. július 01. 19:33
Nehéz lehet neki mindenki helyett tudni a válaszokat. Most még viszi őket a lendület, de ősszel ez már kevés lesz. Ott már költségvetést kell benyújtani és jövőt kell felvázolni.
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0
0
gullwing
2026. július 01. 18:56
egy agyhalott alkalmazottja és kólásdoboza...🤣🤣🤣🤣
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1
0
Nagyhuba1
2026. július 01. 18:54
Elírás van a cikkben nem a leghiúbb hanem a leg...
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3
0
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