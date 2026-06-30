Szent a béke? Magyar Péter életmentő kávéra ugrott be Forsthoffer Ágneshez

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Magyar Péter a parlament hétfői ülésén húzta ki a gyufát a házelnöknél, aki kikapcsolta a miniszterelnök mikrofonját.
Kibékülős képet posztolt Magyar Péter, aki tegnap összerúgta a port Forsthoffer Ágnes házelnökkel. A miniszterelnök azt írta:
Az ülés előtt beugrottam egy életmentő kávéra az Országgyűlés elnökéhez. Egységben az erő. Nekünk van a legjobb parlamenti elnökünk! Mindent köszönünk Ági!
Ismert, a parlament hétfői ülésén Forsthoffer Ágnes elvette a szót az épp interpellációra választ adó Magyar Pétertől, aki meglehetősen zokon vette a házelnöki döntést. Olyannyira, hogy később üzent is a már jelen nem lévő Forsthoffer Ágnesnek,
a kormányfő szerint ugyanis a kormány tagjaitól nem vonhatják meg a szót csak azért, mert nem a megfelelő témában válaszol, ezt csak az interpellálótól lehet megvonni.
Arra kérte az üléseket levezetőket, hogy ne vonják meg tőle legközelebb a szót.
A képet egyébként a házelnök is megosztotta, ő azt írta a fotó mellé:
A tegnapi ülésnap margójára: Két határozott ember nézete különbözhet, de ettől nem gyengébbek együtt, hanem hitelesebbek! Tisztelet, szabadság.
Az összetűzés nagy port kavart, többen is elemezezték a történteket. Török Gábor, politikai elemző például azt is felvetette, hogy az összecsapás egy előre megbeszélt forgatókönyv szerint zajlott, ugyanakkor azt is írta, hogy látva a miniszterelnök reakcióját, sokkal inkább tűnik úgy, hogy itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk.
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