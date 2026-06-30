Szent a béke? Magyar Péter életmentő kávéra ugrott be Forsthoffer Ágneshez

Az összetűzés nagy port kavart, többen is elemezezték a történteket. Török Gábor, politikai elemző például azt is felvetette, hogy az összecsapás egy előre megbeszélt forgatókönyv szerint zajlott, ugyanakkor azt is írta, hogy látva a miniszterelnök reakcióját, sokkal inkább tűnik úgy, hogy itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk.

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