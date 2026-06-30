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forsthoffer ágnes országgyűlés ülés Magyar Péter miniszterelnök

Szent a béke? Magyar Péter életmentő kávéra ugrott be Forsthoffer Ágneshez

2026. június 30. 14:18

Magyar Péter a parlament hétfői ülésén húzta ki a gyufát a házelnöknél, aki kikapcsolta a miniszterelnök mikrofonját.

2026. június 30. 14:18
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Kibékülős képet posztolt Magyar Péter, aki tegnap összerúgta a port Forsthoffer Ágnes házelnökkel. A miniszterelnök azt írta:

Az ülés előtt beugrottam egy életmentő kávéra az Országgyűlés elnökéhez. Egységben az erő. Nekünk van a legjobb parlamenti elnökünk! Mindent köszönünk Ági!

Ismert, a parlament hétfői ülésén Forsthoffer Ágnes elvette a szót az épp interpellációra választ adó Magyar Pétertől, aki meglehetősen zokon vette a házelnöki döntést. Olyannyira, hogy később üzent is a már jelen nem lévő Forsthoffer Ágnesnek, 

a kormányfő szerint ugyanis a kormány tagjaitól nem vonhatják meg a szót csak azért, mert nem a megfelelő témában válaszol, ezt csak az interpellálótól lehet megvonni. 

Arra kérte az üléseket levezetőket, hogy ne vonják meg tőle legközelebb a szót.

A képet egyébként a házelnök is megosztotta, ő azt írta a fotó mellé: 

A tegnapi ülésnap margójára: Két határozott ember nézete különbözhet, de ettől nem gyengébbek együtt, hanem hitelesebbek! Tisztelet, szabadság.

Az összetűzés nagy port kavart, többen is elemezezték a történteket. Török Gábor, politikai elemző például azt is felvetette, hogy az összecsapás egy előre megbeszélt forgatókönyv szerint zajlott, ugyanakkor azt is írta, hogy látva a miniszterelnök reakcióját, sokkal inkább tűnik úgy, hogy itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk.

Nyitókép: Facebook

 

 

 

 

 

Összesen 75 komment

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ben2
2026. június 30. 17:09
Értsd: a poloska befenyítette, ahogy általában a nőket szokta. Ági meg elismerte, hogy az egész egyedül az ő hibája és megnyugtatta a Facebook Rákosit, hogy még egyszer nem fog előfordulni.
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szandimandi
2026. június 30. 16:41
Pár hónap múlva előjön a szaros egy ágyfotóval amely Ágnes asszony hálószobájában készült. Az éjjeliszekrényen porcukor szerű anyag látható, amelyhez nem nyúlt. Az ágyon konszenzuális szexuális kapcsolat történt. Mellesleg a konyhában ismeretlenek kávéztak, a kávézásban nem vett részt.
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bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 30. 16:36
kimondhatatlan szép magyar nevű ágika konszenzuálisan benyelt egy marék gecit és le lett hugyozva a kis pofija mocskos tisza mocskos állatok fel lesztek húzva a fákra
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0
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cinkegolyó
2026. június 30. 16:19
Rost Andi féltékeny lesz és még undorítóbban fog gesztikulálni.
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