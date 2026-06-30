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forsthoffer ágnes Magyar Péter házelnök

Nem kizárható, hogy a Forsthoffer–Magyar parlamenti összecsapás megrendezett volt

2026. június 30. 06:34

Ugyanakkor látva a miniszterelnök reakcióját, sokkal inkább tűnik úgy, hogy itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk.

2026. június 30. 06:34
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Török Gábor
Török Gábor
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„Elméletileg persze nem kizárható, hogy ez a mai Forsthoffer–Magyar parlamenti összecsapás megrendezett volt, amellyel a házelnök pártok feletti arcélét, szuverenitását igyekeztek volna erősíteni – akár egy későbbi államfőválasztás előkészítéseként. Ugyanakkor látva a miniszterelnök reakcióját, meghallgatva a későbbi kioktató üzenetét az ülésvezetés számára, sokkal inkább tűnik úgy, hogy itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk, amely ráadásul a legsebezhetőbbnek látszó pontján támadta meg a kormányfőt: az eddigi miniszterelnökökhöz képest szokatlan politikai stílusát, folyamatos parlamenti (túl)szereplését állítva középpontba. Nem emlékszem olyanra az 1990 utáni magyar parlamenti működésből, amikor egy házelnök az aktuális miniszterelnöktől vonta volna meg a szót (nem időtúllépés, hanem tartalmi probléma okán), Forsthoffer Ágnes lépése így egyértelműen erős – ráadásul közjogilag tényleg vitatható – jelzésnek számít. 

Az Egyesült Királyságban, amikor a Speaker azt mondja, hogy »Order. Sit down.«, akkor még a miniszterelnök is gyorsan leül. Ha nem tenné, abból súlyos parlamenti fegyelmi ügy lenne. Nálunk most ennek az esetnek inkább a politikai következményei lehetnek érdekesek.”

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

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zsocc44
2026. június 30. 08:47
Gábor, ezt tegnap már leírtam! Julien királyod egy kibaxott fészbúk rövid videó sorozatot csinál a parlamentben! Egy kibaxott elmebeteg barom! Gratulálok Gábor! Ezt sztároltad! Tessék, megkaptad! Ha kitart egy évig a “sorozat”, nagyon meg leszek lepve! Nem látom az elemzéseidet a politikai és ország vezetési csodákról, amit a zakkant pávián és a kólás dobozok csinálnak! 50+ napja lófilé esti fényben! Zakkant pávián óbégat a parlamentben!
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2
0
states-2
2026. június 30. 08:47
Létezik, hogy ez az elmebeteg kommunista-globalista ukrán és brüsszeli ügynökkormány, élén ezzel a pszichopatával 4 évig hatalmon lesz? Mert ez a második Trianon.
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0
0
ittésmost
2026. június 30. 08:25
"mandiner-8as június 30. 07:55 az anyukaszerepbe kényszeredett abúzált nő csitítja a kocsmában jelenetet csináló pasiját. Ezt láttuk." Igen. Nem feltűnő, hogy mennyi 50 körüli lógó hosszú hajú spinét választott maga köré ???
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2
0
Szuperszig
2026. június 30. 08:22
Még mielőtt a cikket olvastam volna, ugyanezt mondtam az asszonynak. Színház az egész, s a film forog tovább. Foskoffer múltkori megalázását próbálja tompítani a kokobono.
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