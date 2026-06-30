„Elméletileg persze nem kizárható, hogy ez a mai Forsthoffer–Magyar parlamenti összecsapás megrendezett volt, amellyel a házelnök pártok feletti arcélét, szuverenitását igyekeztek volna erősíteni – akár egy későbbi államfőválasztás előkészítéseként. Ugyanakkor látva a miniszterelnök reakcióját, meghallgatva a későbbi kioktató üzenetét az ülésvezetés számára, sokkal inkább tűnik úgy, hogy itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk, amely ráadásul a legsebezhetőbbnek látszó pontján támadta meg a kormányfőt: az eddigi miniszterelnökökhöz képest szokatlan politikai stílusát, folyamatos parlamenti (túl)szereplését állítva középpontba. Nem emlékszem olyanra az 1990 utáni magyar parlamenti működésből, amikor egy házelnök az aktuális miniszterelnöktől vonta volna meg a szót (nem időtúllépés, hanem tartalmi probléma okán), Forsthoffer Ágnes lépése így egyértelműen erős – ráadásul közjogilag tényleg vitatható – jelzésnek számít.

Az Egyesült Királyságban, amikor a Speaker azt mondja, hogy »Order. Sit down.«, akkor még a miniszterelnök is gyorsan leül. Ha nem tenné, abból súlyos parlamenti fegyelmi ügy lenne. Nálunk most ennek az esetnek inkább a politikai következményei lehetnek érdekesek.”