Országos akciót folytat a Tisza Párt a polgármesterek ellen a Védvonal vezetője szerint

„A tiszás képviselők nem ereszkednek le a polgármesterekhez. Nem kereshetők, nem járnak rendezvényre. Van köztük olyan, aki azt mondta – hétköznap 8-16 óra között érhető csak el, hétvégén senki se keresse – ő az az üdítő kivétel, aki szóba áll a polgármesterekkel a választókerületében, s ezt megspékeli azzal, hogy egyébként megfontolhatnák a polgármesterek a lemondásukat” – írja a Védvonal vezetője. Mint írja:

„A helyi Tisza-szigetesek mint a párt helyi öklei adják az »adatokat«, alapul a feljelentgetésekhez, a vegzatúrához. Csak néha nem kicsit tájékozatlanok, és melléfognak.” Hozzátette: ha így nem érnek célt, akkor módszeresen nekilátnak a polgármester feleségének, férjének, gyermekeinek besározásához „a sejtetés, a gyanúsítgatás komcsi módszertanával”.

Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint országszerte gyakori jelenség, hogy „a helyi Tisza-szigetesek beülnek a testületi ülésekre – ami nem tilos, sőt –, és ott balhéznak, beszólogatnak, tolvajoznak, személyeskednek, lemondásra vagy önfeloszlatásra szólítják fel a testületeket.