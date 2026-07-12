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védvonal tisza párt szerencs

Országos akciót folytat a Tisza Párt a polgármesterek ellen a Védvonal vezetője szerint

2026. július 12. 18:06

Czunyiné dr. Bertalan Judit összefoglalta az önkormányzati világot érő tiszás megfélemlítéseket, vegzálásokat.

2026. július 12. 18:06
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„Ezt a posztot kedd este írtam, hogy másnap közzétegyem, de a szerda kora reggel – Szakács Pista ügye elvitte a hetet -, miután a hét első két napján több polgármester is járt nálam. Akkor foglaltam össze az önkormányzati világot érő tiszás megfélemlítéseket és vegzálásokat”írja Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Védvonal vezetője Facebook-oldalán.

„A Védvonalnál napról napra érkeznek a tiszás önkény hajmeresztő esetei. Az önkény ötven árnyalata… most az önkormányzatiakat szedtem csokorba.”

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A Mandiner is beszámolt róla, hogy megdöbbentő kijelentést tett Szerencs nemrégiben megválasztott tiszás országgyűlési képviselője: Bihari Zoltán egy római katolikus óvodai bálon nyíltan megfenyegette a térség mintegy ötven polgármesterét. „Nagyon melegen ajánlom, hogy kössön vádalkut” – vetette oda a felvételek alapján a politikus a 42 városvezetőnek, köztük olyanoknak is, akik évtizedek óta szolgálják a településüket.

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A borsodi tiszás képviselő óvodai bálos fenyegetése után több polgármester is jelentkezett nálunk. A jelenség nem borsodi csupán. A mintázat országos.”

„A tiszás képviselők nem ereszkednek le a polgármesterekhez. Nem kereshetők, nem járnak rendezvényre. Van köztük olyan, aki azt mondta – hétköznap 8-16 óra között érhető csak el, hétvégén senki se keresse – ő az az üdítő kivétel, aki szóba áll a polgármesterekkel a választókerületében, s ezt megspékeli azzal, hogy egyébként megfontolhatnák a polgármesterek a lemondásukat” – írja a Védvonal vezetője. Mint írja:

„A helyi Tisza-szigetesek mint a párt helyi öklei adják az »adatokat«, alapul a feljelentgetésekhez, a vegzatúrához. Csak néha nem kicsit tájékozatlanok, és melléfognak.” Hozzátette: ha így nem érnek célt, akkor módszeresen nekilátnak a polgármester feleségének, férjének, gyermekeinek besározásához „a sejtetés, a gyanúsítgatás komcsi módszertanával”.

Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint országszerte gyakori jelenség, hogy „a helyi Tisza-szigetesek beülnek a testületi ülésekre – ami nem tilos, sőt –, és ott balhéznak, beszólogatnak, tolvajoznak, személyeskednek, lemondásra vagy önfeloszlatásra szólítják fel a testületeket.

Pont úgy, ahogyan a főnöküktől a Parlamentben látják. Van, ahol már sikerrel is jártak.”

„A közérdekű adatigénylésekkel megfojtják, leterhelik a kistelepülési hivatalok munkatársait. Olyan adatokat kérnek – feleslegesen – közérdekű adatigénylés formájában, ami az esetek 99%-ban a helyi honlapon elérhető. Mi ez, ha nem túráztatás, vegzálás?” – teszi fel a kérdést a Védvonal vezetője, majd aláhúzza: „mindeközben sem a hivatalok, sem a településvezetők nem kapnak segítséget, támogatást és információt a tiszás képviselőktől. Nem válaszolnak kérdésekre, megkeresésekre. Elérhetetlenek. A kérdéseikre, hogy mi lesz az önkormányzati rendszerrel, szemlesütős némaság a válasz,  jobb esetben: »nem tudom.« A kabinetvezetőik pedig birtokba veszik a terepet, fenyegetnek, fenyegetőznek, ők, akiket senki sem választott, akikre senki sem szavazott.”

„Sem nem emberséges, sem nem működő. Pedig ezt ígérték.”

A polgármesterek, települési képviselők, akiket a tiszás vegzálás és uszítás utolér, számíthatnak a Védvonalra! – hangsúlyozza bejegyzése végén Czunyiné dr. Bertalan Judit.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

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Összesen 13 komment

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demalgon
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2026. július 12. 19:12 Szerkesztve
brokenwoodi4 2026. július 12. 18:38 namégmitnem 2026. július 12. 18:21 • Szerkesztve Magyarország nem birja el mégegyszer a selejt rémuralmát Azért lett eltiporva áprilisban. Sajnos nem,mert előjöttek a gonosz,sátán és démonai által szanaszétbaszott férgek, a pokol tornácáról mint maga!
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 12. 18:51
templar62 2026. július 12. 18:46 Áruld már el, mire jó a fajtádnak ez a terror? Azzal számoltál, hogy esetleg úgy el lesztek söpörve, hogy kezetek lábatok eltörik?
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pollip
2026. július 12. 18:51
Aljas technológia!
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templar62
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2026. július 12. 18:46 Szerkesztve
Csaholjanak csak a tiszás trollok. .
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