Megszólalt a polgármester: így veszi őket célba a Tisza Párt

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Kemeneshőgyész polgármestere állítja, egyre több olyan Facebook-csoport jelenik meg, amely a helyi vezetők ellen szerveződik, és amelyek véleménye szerint nem a párbeszédet szolgálják, hanem a közösségek megosztását és a bizalom megingatását.
Kovács Tamás, Kemeneshőgyész polgármestere szerint a kormánypárt újabb frontot nyitott, ezúttal a polgármestereket véve célba. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy
egyre több olyan Facebook-csoport jelenik meg, amely a helyi vezetők ellen szerveződik, és amelyek véleménye szerint nem a párbeszédet szolgálják, hanem a közösségek megosztását és a bizalom megingatását.
Álláspontja szerint ennek a politikának az a célja, hogy lejárassák a régóta dolgozó polgármestereket, majd helyükre politikai kötődésű vezetőket állítsanak. Hozzátette, attól tart, hogy ezzel veszélybe kerülhetnek azok az eredmények is, amelyeket a kistelepülések közösségei hosszú évek munkájával értek el.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a falvak nem politikai csataterek, hanem olyan közösségek, ahol emberek élnek, családok építik a jövőjüket, és ahol a fejlődés csak együttműködéssel lehetséges. Véleménye szerint aki politikai haszonszerzés érdekében egymás ellen fordítja a helyieket, az nem a települések jövőjét építi, hanem tudatosan rombolja a közösségek összetartását.
Kovács Tamás azt is kijelentette, hogy meggyőződése szerint az emberek ezt pontosan látják. Hozzátette, hogy a kistelepüléseken nem a Facebook-csoportok döntik el, ki mennyit tett a közösségért, hanem az évek során elvégzett munka. Végül úgy fogalmazott, hogy minden olyan politikai kísérlet, amely a gyűlöletre és a megosztásra épít, végül a kezdeményezőjére fog visszahullani.
Emlékezetes, a korábbi területfejlesztési miniszter pár héttel ezelőtt a közösségi oldalán azt írta, egyesek arra törekednek, hogy a helyi közösségek vezetőit támadják, illetve lemondásukat vagy a képviselő-testületek feloszlatását kezdeményezzék.
„Nem véletlen, hogy a kormánypárti képviselők most azt a feladatot kapták pártközpontjuktól, hogy városról városra, faluról falura járva uszítsanak a közösségek vezetői ellen, megpróbálva lemondásukat, a képviselő-testületek feloszlatását elérni” – olvasható az Index.hu szemléjében.
Navracsics Tibor ezért arra szólított fel, hogy őrizzék meg a demokratikusan megválasztott önkormányzatok tekintélyét és legitimitását.
„Ne engedjük, hogy folytathassák azt a verbális agressziósorozatot, amit az országos politika tisztségviselői, majd egyszerű kormányalkalmazottak ellen már elkezdtek! Ne engedjük, hogy megkérdőjelezzék a demokratikusan megválasztott önkormányzataink legitimitását!” – fogalmazott.
Nyitókép forrása: Facebook