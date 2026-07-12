Megszólalt a polgármester: így veszi őket célba a Tisza Párt

Kovács Tamás, Kemeneshőgyész polgármestere szerint a kormánypárt újabb frontot nyitott, ezúttal a polgármestereket véve célba. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy

egyre több olyan Facebook-csoport jelenik meg, amely a helyi vezetők ellen szerveződik, és amelyek véleménye szerint nem a párbeszédet szolgálják, hanem a közösségek megosztását és a bizalom megingatását.

Álláspontja szerint ennek a politikának az a célja, hogy lejárassák a régóta dolgozó polgármestereket, majd helyükre politikai kötődésű vezetőket állítsanak. Hozzátette, attól tart, hogy ezzel veszélybe kerülhetnek azok az eredmények is, amelyeket a kistelepülések közösségei hosszú évek munkájával értek el.