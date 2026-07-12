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kovács tamás tisza párt navracsics tibor kemeneshőgyész

Megszólalt a polgármester: így veszi őket célba a Tisza Párt

2026. július 12. 10:12

Kemeneshőgyész polgármestere állítja, egyre több olyan Facebook-csoport jelenik meg, amely a helyi vezetők ellen szerveződik, és amelyek véleménye szerint nem a párbeszédet szolgálják, hanem a közösségek megosztását és a bizalom megingatását.

2026. július 12. 10:12
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Kovács Tamás, Kemeneshőgyész polgármestere szerint a kormánypárt újabb frontot nyitott, ezúttal a polgármestereket véve célba. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy

egyre több olyan Facebook-csoport jelenik meg, amely a helyi vezetők ellen szerveződik, és amelyek véleménye szerint nem a párbeszédet szolgálják, hanem a közösségek megosztását és a bizalom megingatását.

Álláspontja szerint ennek a politikának az a célja, hogy lejárassák a régóta dolgozó polgármestereket, majd helyükre politikai kötődésű vezetőket állítsanak. Hozzátette, attól tart, hogy ezzel veszélybe kerülhetnek azok az eredmények is, amelyeket a kistelepülések közösségei hosszú évek munkájával értek el.

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A polgármester hangsúlyozta, hogy a falvak nem politikai csataterek, hanem olyan közösségek, ahol emberek élnek, családok építik a jövőjüket, és ahol a fejlődés csak együttműködéssel lehetséges. Véleménye szerint aki politikai haszonszerzés érdekében egymás ellen fordítja a helyieket, az nem a települések jövőjét építi, hanem tudatosan rombolja a közösségek összetartását.

Kovács Tamás azt is kijelentette, hogy meggyőződése szerint az emberek ezt pontosan látják. Hozzátette, hogy a kistelepüléseken nem a Facebook-csoportok döntik el, ki mennyit tett a közösségért, hanem az évek során elvégzett munka. Végül úgy fogalmazott, hogy minden olyan politikai kísérlet, amely a gyűlöletre és a megosztásra épít, végül a kezdeményezőjére fog visszahullani.

Navracsics Tibor: Kiadták feladatként!

Emlékezetes, a korábbi területfejlesztési miniszter pár héttel ezelőtt a közösségi oldalán azt írta, egyesek arra törekednek, hogy a helyi közösségek vezetőit támadják, illetve lemondásukat vagy a képviselő-testületek feloszlatását kezdeményezzék.

„Nem véletlen, hogy a kormánypárti képviselők most azt a feladatot kapták pártközpontjuktól, hogy városról városra, faluról falura járva uszítsanak a közösségek vezetői ellen, megpróbálva lemondásukat, a képviselő-testületek feloszlatását elérni” – olvasható az Index.hu szemléjében.

Navracsics Tibor ezért arra szólított fel, hogy őrizzék meg a demokratikusan megválasztott önkormányzatok tekintélyét és legitimitását.

„Ne engedjük, hogy folytathassák azt a verbális agressziósorozatot, amit az országos politika tisztségviselői, majd egyszerű kormányalkalmazottak ellen már elkezdtek! Ne engedjük, hogy megkérdőjelezzék a demokratikusan megválasztott önkormányzataink legitimitását!” – fogalmazott.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 33 komment

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barni-a-hegyrol
2026. július 12. 11:40
Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a temérdek tiszás aktivista nem ingyen dolgozik a ner megdöntésén. Mivel MP nem akar ugyan abba a hibába esni, mint anno a Jobbik vezetése (hogy ti. az éveken/évtizedek át teperő vidéki kiskirályaikat/talpasaikat nem fizették ki semmivel) ezért muszáj lesz némi aprópénzt szétszórni a hívek között. Mivel a gazdaság főszereplői hamarosan át lesznek játszva a multicégeknek, ezért csak az önkormikon keresztül lehet majd betömni az éhes prolik száját, mindenféle mondva csinált, valós munkavégzést nem jelentő kamubeosztással.
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namégmitnem
2026. július 12. 11:36
TISZTELT KISTELEPÜLÉSI POLGÁRMESTEREK, ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK! ALAKITSANAK TÉRSÉGI ÉS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGEKET TEÉEPÜLÉSEIK ÉS KÖZÖSSÉGEIK VÉDELMÉRE! AZ ÖNÖK FALVAIT, KÖZSÉGEIT A TSZ-KORMÁNY ELSORVASZTÁSRA, KÖZÖSSÉGEIKET FELBOMLÁSRA, ELTŰNÉSRE SZÁNJA!!! NE ADJÁK MEG MAGUKAT AZ ÖNKÉNYNEK!!!
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pollip
2026. július 12. 11:35
MP keményen luxizik a torokoknél!
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fitymafake
2026. július 12. 11:23
De hová lett a kossuth rádióról a déli harangszó?A fidkányok szellemi táplálék nélkül elpusztulnak.Mi folyik ebben az országban hová tünt a harangszó?🤦‍♂️😁😁😁
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