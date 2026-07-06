Mostantól még könnyebb lesz megismerni a kommunista pártelit életét

Elkészült a Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) új honlapja, amely a Magyar Kommunista Párt (MKP), a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) legfontosabb vezető testületeinek tagjainak adataiba enged betekintést.

A káderek.hu oldal legnagyobb értékét a személyi adatlapok jelentik.

Az egyes funkcionáriusokhoz kapcsolódó életrajzok felsorolják a legfontosabb pártfunkciókat, és törekednek rá, hogy átfogó képet adjanak az adott személy pályafutásáról és a pártállamban betöltött szerepéről. A szerkesztők célja a lexikonszerű pontosság és az almanachszerű, olvasmányos bemutatás ötvözése volt – írja az Újkor cikke alapján a Magyar Nemzet.