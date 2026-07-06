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nemzeti emlékezet bizottság kommunista párt

Mostantól még könnyebb lesz megismerni a kommunista pártelit életét

2026. július 06. 21:44

Elkészült az új honlap, amelyen több száz egykori káder adataiban lehet kutatni.

2026. július 06. 21:44
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Elkészült a Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) új honlapja, amely a Magyar Kommunista Párt (MKP), a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) legfontosabb vezető testületeinek tagjainak adataiba enged betekintést. 

A káderek.hu oldal legnagyobb értékét a személyi adatlapok jelentik. 

Az egyes funkcionáriusokhoz kapcsolódó életrajzok felsorolják a legfontosabb pártfunkciókat, és törekednek rá, hogy átfogó képet adjanak az adott személy pályafutásáról és a pártállamban betöltött szerepéről. A szerkesztők célja a lexikonszerű pontosság és az almanachszerű, olvasmányos bemutatás ötvözése volt – írja az Újkor cikke alapján a Magyar Nemzet

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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
bagira004
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2026. július 06. 22:02 Szerkesztve
Terrorházában lehet folytatni az eu brüsszeli elit tevékenységét , ugyan azok a kommunista figurák tőről metszett utódai feltünnek mint akik 1989 előtt a népet megnyomorították . 1989 után az eu a bukott kommunistákkal egyesültek a brüsszeli parlamentben egy iártban ott ülnek . Nap mint nap hozzák a szankciós törvényeket háborús eszmét folytatnak . Guruló dollátrok (euk)ukrán maffiát támogatja . Példa a pénzszállót elfogása.
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templar62
2026. július 06. 21:56
Rohadtkommunisták .
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