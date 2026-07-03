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kapitány istván paksi atomerőmű atomerőmű duna

Már nem féltik a Dunát, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét

2026. július 03. 21:12

Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. Kapitány István tájékoztatása szerint azonban a Duna hőmérséklete most lecsökkent, ezért újra rá lehet kapcsolni Pakson.

2026. július 03. 21:12
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A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán.

Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. 

Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét 

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt.-vel egyeztetve. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási pontjától, azaz a meleg vizes csatorna dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot. Ez a szabály egyébként rendkívüli esetben, ellátásbiztonsági okokból az energiapolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával 31,5 Celsius fokig túlléphető – emlékeztetett korábbi közleményében az aztomerőmű.

A miniszter a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos és folyamatos, valamint, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Jánossy Gergely

 

Összesen 12 komment

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Eldorado80
2026. július 04. 00:11
Kapitány és Paks. A Shell-es tiszás szarházinak szakmaiilag semmi köze sincs az atomerőműhöz.
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pandalala
2026. július 03. 23:55
hogy a picsába lehet ilyen hülye címeket kitalálni!!?? .... :-(((( muszáj ballibsibe süllyedni????? :-(
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B_kanya
2026. július 03. 23:30
szim-patikus 2026. július 03. 21:35 "Csernobili chain-syndróma előszobája." A csatorna szélén, bokáig érő vízben mért vízhőmérséklet és a nyomott- meg a forralóvizes reaktorok összemosása, ugye, balf444$$z?
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figyelő4322
2026. július 03. 22:04
Remélem, hogy jó tanácsadói vannak a Kapitány elftársnak. Azt is, hogyan hallgat a valódi szaKemberekre. Hiszen kb. annyit ért az atomerőművekhez, mint én. Pontosan mi is kvalifikálta az energia- miniszteri bársonyszékre? Az egész biztosan nem a hozzáértés volt. Tudjuk, abban elég profi lehet, hogy feltöltesse a Shell polcait, hűtőit sörrel, édességgel meg tejjel. Ennek azonban SEMMI köze sincs az energiához!
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